Hà Nam và Ninh Bình: Tiêm chủng nhanh đạt miễn dịch cộng đồng để sớm quay lại bình thường mới

Từ cuối tháng 9 đến nay, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 654 ca mắc COVID-19, trong đó có 73 bệnh nhân đã được ra viện.



Điều đáng kể là đợt dịch này bùng phát khi tỉ lệ tiêm chủng tại Hà Nam chưa cao, nhưng những ngày vừa qua Hà Nam đã tiêm chủng rất nhanh, được xếp vào nhóm hơn 10 tỉnh thành có tỉ lệ phủ mũi 1 nhóm dân số từ 18 tuổi cao nhất nước, với trên 577.000 người đã được tiêm chủng, gần đảm bảo phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi toàn tỉnh, trong đó từ 19-9 đến nay là gần 449.000 người.



Tỉnh Ninh Bình cũng đang tiêm rất nhanh, với nguồn vắc xin mới bổ sung 350.000 liều vắc xin Sputnik V. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế Ninh Bình, trong chiến dịch tiêm chủng đợt 8-2021, tỉnh Ninh Bình được Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao tặng nửa triệu liều vắc xin Sputnik V của Nga, thực hiện tiêm chủng mũi 1 theo quy mô toàn dân cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Người dân đủ điều kiện đều được tiêm phòng vắc xin COVID-19 (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Tiêm chủng nhanh để sớm trở lại bình thường mới



Theo Sở Y tế Ninh Bình, từ ngày 7-10, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tiếp nhận vắc xin, tổ chức tiêm phòng tại các địa điểm Nhà văn hóa, trường học, trạm y tế..., phù hợp theo quy mô dân số và lượng vắc xin được phân bổ.

Đến 11-10, sau 4 ngày thực hiện tiêm chủng khẩn trương, nhanh chóng, toàn tỉnh đã tiêm phòng được trên 320.000 liều vắc xin Sputnik V, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đây là đợt phân bổ vắc xin lớn nhất cho Ninh Bình. Qua 7 đợt tiêm chủng trước từ tháng 4-2021 đến ngày 5-10 bằng 3 loại vắc xin, tỉnh Ninh Bình đã được Bộ Y tế phân bổ trên 212.000 liều vắc xin, chủ yếu mới có các nhóm đối tượng ưu tiên (tuyến đầu chống dịch, tổ COVID-19 cộng đồng, người cung cấp dịch vụ thiết yếu…) được tiêm chủng.

Trong đó, số người tiêm tối thiểu 1 mũi là trên 179.000 người, số người tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin là trên 48.000 người. Tỉ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn tỉnh mới đạt trên 20% là mức rất thấp.

Tổ chức tiêm chủng cho toàn dân tại các địa phương trong tỉnh. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Tuy nhiên với số vắc xin Sputnik V mới triển khai từ 7-10, tiến độ tiêm chủng được đẩy rất nhanh. Hiện nay, hầu hết các huyện, thành phố của Ninh Bình đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng mũi 1 cho người dân. Chỉ còn lại số ít các xã, phường, thị trấn thực hiện tiêm vét cho các người còn chưa tiêm trong những ngày trước do người dân chưa bố trí được công việc, do tình hình sức khỏe hoặc do số lượng tiêm chủng quá đông.

Sở Y tế Ninh Bình cho biết qua tiêm chủng COVID-19 thời gian qua, Ninh Bình không ghi nhận trường hợp nào có phản ứng nặng, hầu hết phản ứng nếu có đều ở mức độ nhẹ, công tác tiêm chủng được bảo đảm an toàn.

Với số lượng 350.000 liều vắc xin Sputnik V được tiêm mũi 1 cho người dân tỉnh Ninh Bình, lịch tiêm mũi 2 sẽ là 3 tuần nữa. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ đảm bảo có đủ thêm 350.000 liều vắc xin để tiêm mũi 2 khi đến lịch tiêm nhắc lại.

Khi đó, tỉnh Ninh Bình sẽ đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 trên 80%, trở thành một trong số tỉnh đứng đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời người dân cũng sẽ sớm quay lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập trở lại.

Phòng dịch chủ động



Tỉnh Hà Nam cũng là địa phương tiêm chủng nhanh tương tự Ninh Bình, bởi chỉ trong gần 1 tháng vừa qua, số người được tiêm chủng ngừa COVID-19 đã tăng rất nhanh. Đến sáng 12-10 đã có trên 577.000/600.000 người từ 18 tuổi trở lên của toàn tỉnh được tiêm chủng, trở thành địa phương có tỉ lệ tiêm chủng mũi 1 cao trong cả nước, trong khi trước đó Hà Nam có số lượng người được tiêm chủng ở mức thấp do vắc xin được phân bổ chưa nhiều.



Từ cuối tháng 9 đến nay, Hà Nam ghi nhận đợt dịch mới, các chuyên gia đánh giá tiến độ dập dịch, truy vết của Hà Nam rất tốt, số mắc mới những ngày gần đây giảm thấp và đa số bệnh nhân mới đang ở khu cách ly, khu phong tỏa, tại nhà. Bên cạnh đó, tiến độ tiêm chủng của Hà Nam cũng rất nhanh, theo hướng vắc xin về đến đâu tiêm chủng đến đó, tiến độ tiêm nhanh và an toàn.

Hà Nam cũng là địa phương nhận được nguồn vắc xin Sputnik V. Với số người từ 18 tuổi trở lên chưa hoàn thành mũi 1, với tiến độ hiện nay, chỉ trong khoảng 1 tuần nữa Hà Nam sẽ hoàn tất phủ mũi 1 và chuẩn bị tiêm ngừa mũi 2 sau 3-4 tuần tới, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng trong 2021.