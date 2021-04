Hà Nam: Cách ly 28 ngày đối với thôn Quan Nhân có 5 người dương tính SARS-CoV-2

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam mới đây đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (vùng có dịch) đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Mục đích cách ly là để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Phạm vi vùng cách ly là toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý gồm 320 hộ tương ứng 1068 nhân khẩu. Thời gian cách ly 28 ngày, kể từ 17h00 ngày 29/4/2021.

Để tổ chức thực hiện thiết lập vùng cách ly Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giao UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên.

Thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội...đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Điều 3. Các hộ dân, cá nhân thuộc vùng cách ly có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 của các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly.

Đến thời điểm ngày 29/4, tại địa bàn tỉnh Hà Nam có 5 ca dương tính SARS-CoV-2 đều là người trong một gia đình tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.