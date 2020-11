Hà Kiều Anh tiết lộ chuyện "Diva Hồng Nhung yêu cậu ruột mình"

Hoa hậu Hà Kiều Anh từng thừa nhận rằng, dù hoạt động đã lâu trong showbiz nhưng chỉ chơi với một vài người bạn thân thiết như diva Hồng Nhung, hoa hậu Giáng My, diễn viên Trương Ngọc Ánh, doanh nhân Lê Anh Thơ.



Tại phần cuối chương trình Hẹn cuối tuần tuần này, Hà Kiều Anh đã chia sẻ đôi điều về quan hệ giữa mình với những người bạn thân. Cô nói:

Hà Kiều Anh và Giáng My

"Giáng My với tôi là tình chị em rất thâm sâu. Tôi biết chị Giáng My khi mới giành được ngôi Hoa hậu năm 16 tuổi. Nhà chị Giáng My lúc đó ở gần nhà tôi lắm. Ngày nào tôi cũng chạy sang nhà chị Giang My ăn cơm. Lúc đó, chị em tôi còn chơi với cả chị Thanh Mai nữa.

Chị Giáng My rất khéo tay, là người phụ nữ đúng chuẩn Bắc, nấu ăn rất giỏi, lại đang hát, văn thơ lãng mạn. Thời trẻ, chị Giáng My đẹp lắm, tôi nhìn vô cùng ngưỡng mộ.

Đến tận bây giờ, hai chị em tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện, đi chơi cùng nhau, ôn lại chuyện xưa. Cả tôi và chị Giáng My đều từng chứng kiến những mối tình của nhau.

Ngoài chị Giáng My, tôi còn chơi thân với chị Hồng Nhung. Hồi xưa, khi tôi chưa chơi với chị Hồng Nhung thì biết chị ấy yêu cậu ruột của tôi. Lúc đó, chị ấy nhỏ con, bé tí tẹo nhưng lại rất thông minh, sắc sảo, cư xử khéo léo vô cùng.

Thời điểm yêu cậu tôi, mỗi lần đi nước ngoài về, chị Hồng Nhung đều mua quà cho tất cả con cháu trong nhà tôi, không thiếu một ai. Tôi là một trong những đứa được hưởng sái quà của chị ấy. Tôi còn rất nhỏ và nhìn chị ấy vô cùng ngưỡng mộ.

Hà Kiều Anh và HồngNhung

Khi chị Hồng Nhung vào Sài Gòn sống, tôi cũng ở Sài Gòn. Hai chị em tôi gặp lại nhau qua anh Trịnh Công Sơn. Từ đó, tình chị em phát triển và chơi với nhau đến tận bây giờ.

Nhờ có chị Hồng Nhung mà tôi học được nhiều điều, biết cách ứng xử hơn trong cuộc sống.

Bản thân chị Hồng Nhung là người rất có gu. Thông qua chị mà tôi học hỏi được nhiều điều, biết cách chăm sóc cho ngôi nhà của mình đẹp hơn.

Doanh nhân Lê Anh Thơ (vợ Bình Minh) thì tôi vừa mới thân gần đây. Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp với nhau. Vì bằng tuổi nên chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau, các con lại cũng yêu quý nhau.

Lê Anh Thơ là người đàn bà trong cốt cách đàn ông, tính tình rất hào sảng, phóng khoáng, không bao giờ chấp nhặt, có gì nói đó.

Hà Kiều Anh, Lê Anh Thơ và Trương Ngọc Ánh

Còn Trương Ngọc Ánh và tôi có khá nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi biết Ánh vào năm 1996, khi Ánh mới vào Sài Gòn tham gia Duyên dáng Việt Nam.

Trương Ngọc Ánh là người con gái tôi vô cùng mến mộ thời trẻ vì đẹp và quyến rũ ở mọi góc nhìn. Cô ấy đẹp cả khi nói, khi ăn, cười cũng đẹp. Nói chung là Ánh đẹp và luôn hút hồn người đối diện.

Mỗi lần tôi và Trương Ngọc Ánh đi ra đường, đàn ông luôn nhìn theo Ánh và theo đuổi cô ấy, không ai để ý đến tôi.

Bây giờ có con cái rồi, các con đều thích chơi với nhau nên chúng tôi có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn".

Ngoài ra, Hà Kiều Anh cũng nói thêm về dự định sắp tới của mình: "Hiện tại, tôi đã chuyển sang kinh doanh, nhưng vẫn đau đáu một số điều muốn làm với nghệ thuật. Tôi muốn làm một bộ phim thật hay nữa.

Sau khi đóng xong phim Đẻ mướn, tôi được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng lại không tham gia thêm bất cứ phim điện ảnh nào dù có một vài lời mời.

Tôi cảm thấy những kịch bản đó chưa phù hợp, rồi chuyện chồng con quay cuồng nên không nghĩ được tới chuyện làm việc cho riêng mình.

Đến độ tuổi này, tôi đã có thời gian và muốn làm một bộ phim điện ảnh cho riêng mình. Không nhất thiết tôi phải đóng vai chính, nhưng ít ra có được một bộ phim của mình là tốt rồi.

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy con đường nào cũng đầy khó khăn, chông gai, quan trọng là phải giữ được tinh thần lạc quan. Tinh thần quyết định cuộc đời mình.

Nếu lúc nào cũng sống bi lụy, bất hạnh, tiêu cực thì cuộc đời không bao giờ tươi đẹp. Tôi luôn phải nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ vượt qua được hết. Có như vậy tôi mới sống đến ngày hôm nay".