Hạ “đại gia” Trung Quốc, đội bóng Philippines trở thành đối thủ của nhà ĐKVĐ V.League

Với việc các CLB của Australia tuyên bố không tham dự giải đấu năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Shanghai Port và Kaya FC là hai đội bóng dự trận tranh suất còn lại vào bảng F.



Vì một vài lí do mà trận đấu giữa "đại gia" Trung Quốc – Shanghai Port và Kaya FC không được phát trên sóng trực tiếp theo dự kiến ban đầu.

Dù không được theo dõi qua màn ảnh, các CĐV của Kaya tại quê nhà đã sớm nhận được niềm vui từ đội bóng con cưng. Phút 17, cầu thủ Audie Menzi có tình huống bật cao đánh đầu làm tung lưới Shanghai Port. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong trận đấu, giúp Kaya có được lần đầu tiên tham dự vào vòng bảng của AFC Champions League.

Chiến thắng của Kaya là điều đã được lường trước. Shanghai Port mang sang Thái Lan một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ mà không hề có sự góp mặt của những ngoại binh "máu mặt" như Oscar, Marko Arnautovic, Ricardo Lopes hay Aaron Mooy. Đó là lí do mà Kaya chơi hoàn toàn trên chân so với các cầu thủ non kinh nghiệm của CLB bên phía Trung Quốc.

Như vậy Á quân của giải VĐQG Philippines mùa trước sẽ là đội bóng cuối cùng góp mặt ở bảng F – bảng đấu có sự xuất hiện của CLB Viettel. Quế Ngọc Hải cùng đồng đội đã sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình ở đấu trường châu lục kể ngày 26/4 tới đây. Ở lượt trận đầu tiên, họ sẽ gặp đối thủ cực mạnh Ulsan Huyndai.

Viettel đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League (Ảnh: Viettel FC)

"Đội bóng của tôi rất vui mừng khi được đại diện bóng đá Việt Nam tham gia thi đấu tại AFC Champions League. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt tại từng trận đấu. Là một đội trưởng, tôi mong muốn có thể giữ vững hàng phòng thủ, nếu có thể, tôi hi vọng đội chúng tôi sẽ có được một vài bàn thắng" – thủ quân Bùi Tiến Dũng của Viettel bày tỏ với truyền thông trước thềm trận đấu đầy khó khăn.

Lịch thi đấu của Viettel tại AFC Champions League 2021:

26/6 (21:00): Viettel FC - Ulsan Hyundai (KOR)

29/6 (21:00): Viettel FC - Kaya FC Iloilo (PHI) 02/7 (21:00): Viettel FC - Bangkok Pathum (THA) 05/6 (21:00): Bangkok Pathum (THA) - Viettel FC 08/7 (21:00): Ulsan Hyundai (KOR) - Viettel FC 11/7 (17:00): Kaya FC Ioilo (PHI) - Viettel FC