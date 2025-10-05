3 năm trước, sau khi hoàn tất khoản vay mua nhà ở tuổi 35, Lý Vân - Một nhân viên văn phòng tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), bắt đầu kế hoạch tiết kiệm cho quãng đời hưu trí của mình.

Lựa chọn cuộc sống độc thân, lại đã có nhà, Lý Vân lạc quan tin rằng từ giờ trở đi, cô chỉ cần gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng, thì khoảng 10 năm nữa là yên tâm dư tiền trang trải cuộc sống tuổi xế chiều.

Hàng tháng, thu nhập của Lý Vân ổn định ở mức 40.000 NDT/tháng (khoảng 140 triệu đồng). Sau khi trừ chi tiêu và các khoản sinh hoạt, mỗi tháng cô đều dành khoảng 28.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng). Vì không giỏi đầu tư và cũng không muốn mạo hiểm, Lý Vân quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền dư ra mỗi tháng. Trong suy nghĩ của cô, đó là cách an toàn nhất để bảo vệ tài chính.

Trong suốt gần 3 năm qua, tổng số tiền Lý Vân gửi tiết kiệm lên đến gần 1.000.000 NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Đến ngày đáo hạn như trong lịch hẹn, Lý Vân hồ hởi đến ngân hàng, nhưng ngay khi vừa ngồi xuống quầy giao dịch, cô nhận tin như xét đánh ngang tai: Toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của cô đang bị phong tỏa để phục vụ điều tra, ngân hàng chưa thể trả lại cho cô ngay được.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Lý Vân tưởng nhân viên nhầm. Cô luống cuống lấy giấy tờ tùy thân, mở ứng dụng trên điện thoại để chứng minh việc bản thân gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng. Nhưng dù cố gắng giải thích thế nào, nhân viên ngân hàng vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Tài khoản của cô hiện nằm trong danh sách tạm khóa do yêu cầu từ cơ quan điều tra, chúng tôi không thể hoàn trả hay xử lý bất kỳ giao dịch nào”.

Sững sờ và hoang mang, Lý Vân lập tức đến chi nhánh công an quận. Tại đây, cô mới vỡ lẽ ra sự thật tài khoản ngân hàng mà cô dùng để gửi tiết kiệm từng có liên quan đến một đường dây đang bị nghi ngờ là lừa đảo. Người mở tài khoản ban đầu không phải cô, mà là Trương Khải - một người em họ của cô.

Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm Lý Vân muốn tìm cách tiết kiệm linh hoạt, sinh lời cao hơn. Lúc đó, Trương Khải tư vấn cho cô về hình thức “tiết kiệm ưu đãi ngân hàng đối tác”: Vẫn là gửi tiết kiệm định kỳ nhưng lãi suất cao hơn 1,5%. Vì tin tưởng họ hàng, nên Lý Vân đồng ý ngay lập tức. Trương Khải còn gửi cho cô hợp đồng có con dấu ngân hàng và hướng dẫn tỉ mỉ cách mở tài khoản tiết kiệm trên hệ thống. Tất cả những điều đó khiến Lý Vân không mảy may nghi ngờ.

Suốt 3 năm qua, hệ thống vẫn báo lãi đều đặn, tài khoản có số dư rõ ràng. Không một dấu hiệu nào khiến Lý Vân cảm thấy bất an cho tới khi cô tới ngân hàng vào ngày đáo hạn.

Cảm giác bất lực bao trùm, hôm sau, Lý Vân cùng công an quay lại ngân hàng, cố gắng chứng minh mình là nạn nhân, cung cấp mọi giấy tờ, sao kê, thậm chí lịch sử trò chuyện với Trương Khải. Nhưng phía cơ quan chức năng cho biết, vì toàn bộ dòng tiền đi qua tài khoản thuộc diện bị điều tra, nên trước mắt không thể giải ngân. Họ cần xác minh xem nguồn tiền cô gửi có thực sự “sạch” và không liên quan đến hoạt động phi pháp.

Vụ việc sau đó được truyền thông địa phương đưa tin, cảnh báo hàng loạt người dân về chiêu thức “gửi tiết kiệm qua trung gian” giả danh ngân hàng. Cục điều tra cho biết nhóm tội phạm đã lợi dụng lòng tin của người dân, lập ra tài khoản “phụ” để lừa đảo. Họ thông báo hoặc chi trả lãi suất đúng hạn nhằm tạo cảm giác an toàn, khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ.

Sau khoảng 4 tháng điều tra, phía công an xác định Lý Vân không liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng để hoàn tất quy trình giải tỏa tài khoản, cô vẫn phải chờ thêm vài tháng nữa. Trong lúc đó, khoản tiết kiệm gần vẫn bị đóng băng, chưa biết khi nào có thể rút được.

Câu chuyện của Lý Vân trở thành lời nhắc tỉnh táo cho nhiều người đang gửi tiết kiệm, đặc biệt là những ai tin vào “kênh lãi cao, thủ tục nhanh”. Trong thời đại ngân hàng số, mọi thứ trở nên thuận tiện, nhưng cũng dễ dàng trở thành cạm bẫy cho những người thiếu hiểu biết pháp lý. Chỉ cần sơ suất nhỏ trong việc xác minh danh tính tài khoản, ai cũng có thể vô tình trở thành nạn nhân.

Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua chi nhánh ngân hàng, Lý Vân chỉ biết lặng lẽ thở dài.

“Sau này, tôi vẫn sẽ gửi tiết kiệm nhưng sẽ làm sổ tiết kiệm vật lý trực tiếp ở quầy giao dịch. Đó mới là cách an toàn nhất” - Lý Vân chia sẻ trên Xiaohongshu.