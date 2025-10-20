Greenwood xô đổ kỷ lục 30 năm tại Marseille

Greenwood trở thành cầu thủ Marseille đầu tiên lập poker ở Ligue 1 kể từ sau danh thủ Jean-Pierre Papin. Ảnh: Getty Images

Mason Greenwood đã ghi tên mình vào sách kỷ lục của Olympique Marseille khi ghi đến bốn bàn trong chiến thắng 6-2 trước Le Havre, vòng 8 Ligue 1 2025/26. Nhờ vậy, cựu tiền đạo Manchester United đã trở thành cầu thủ Marseille đầu tiên lập cú poker ở Ligue 1 kể từ sau danh thủ Jean-Pierre Papin - người gần nhất đạt được thành tích này vào tháng 1 năm 1991 trong trận thắng Lyon 7-0, theo Opta.

Greenwood hiện đã có 27 bàn thắng ở Ligue 1 kể từ khi gia nhập Marseille, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ Anh Quốc ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu hàng đầu nước Pháp, cân bằng thành tích của Glenn Hoddle trong màu áo AS Monaco từ năm 1987 đến năm 1991.

Tôi vô cùng sung sướng" - Greenwood nói sau trận đấu với truyền hình Ligue 1+: "Tôi thậm chí chưa từng ghi được hat-trick trước đây, vì vậy bốn bàn thắng là điều không thể tin được."

Mason Greenwood đã phô diễn toàn bộ phẩm chất tốt nhất của mình khi ghi bốn bàn thắng — một quả phạt đền, một cú dứt điểm một chạm, một cú sút xa và một pha kết thúc từ tình huống phối hợp chớp nhoáng, giúp Olympique Marseille đè bẹp Le Havre 6-2 tại sân Velodrome để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 8, vượt mặt kình địch PSG.

Greenwood gia nhập Marseille từ Manchester United vào mùa hè năm 2024 với hợp đồng trị giá 31,6 triệu EUR. Thương vụ này được thực hiện sau khi các cáo buộc nghiêm trọng chống lại anh, bao gồm hành vi bạo hành và tấn công tình dục đã bị hủy bỏ vào tháng 2 năm 2023.