Góc tự hào: Việt Nam có 1 đại diện lọt top 10 cung đường được du khách check in nhiều nhất Instagram với hơn 52.000 tấm ảnh

Từ lâu, Instagram đã được xem là nền tảng mạng xã hội "hot hit" và được nhiều người sử dụng không kém gì Facebook.

Không ồn ào, không drama, Instagram chủ yếu được người dùng chia sẻ những bức ảnh đẹp, những kỷ niệm ý nghĩa với phần caption súc tích hết mức có thể. Không những vậy, tính năng tìm kiếm của Instagram cũng tiện dụng hơn, khi bạn muốn tìm một địa điểm nào đó, hay quán xá nào đó phổ biến, bạn chỉ cần dùng hashtag là có thể ra đến cả trăm cả ngàn kết quả.

Mới đây, tạp chí du lịch Travel + Leisure của Mỹ đã công bố 10 tuyến đường đẹp được du khách check in nhiều nhất dựa theo phân tích của Pentagon Motor Group (Anh) từ hơn 7 triệu hashtag trên Instagram. Nghiên cứu cho thấy, đèo Hải Vân của Việt Nam cũng lọt top này và chiếm vị trí thứ 4.

(Ảnh: @iam.nhut21, @nouht.h, @_thtrg____)

Trước đó, nhóm nghiên cứu đã lên danh sách những tuyến đường nổi tiếng nhất trên thế giới, kèm theo đó là vị trí và độ dài của chúng. Sau đó, họ sử dụng dữ liệu thống kê hashtag trên Instagram để xem mỗi tuyến đường sẽ có bao nhiêu ảnh được du khách check in. Kết quả trung bình số bức ảnh được chụp trên mỗi dặm (1,6km) sẽ là căn cứ để nhóm nghiên cứu đưa ra danh sách này. Theo kết quả có được, đèo Hải Vân xếp thứ 4 với chiều dài 20km, có hơn 52.000 bức ảnh được check in tại đây. Như vậy, cứ mỗi km thì có 2.686 bức ảnh. Chỉ cần tìm với hastag #deohaivan, #haivanpass hay #haivan, bạn sẽ chiêm ngưỡng được hàng ngàn các bức ảnh của du khách check in.

(Ảnh: @trhqyen, @ryannphan0611, @kieucheng, @dqluong, @funn2209_)

Trước đó, năm 2015, đèo Hải Vân đã từng lọt vào "Top 10 cung đường ven biển đẹp nhất thế giới" do tờ Guardian bình chọn. Đây cũng chính là điểm đoàn tàu Thống Nhất đi qua trên hành trình Bắc-Nam và được chuyên trang CN Traveller đưa vào danh sách 10 tuyến tàu đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, đèo Hải Vân còn từng được Jeremy Clarkson - MC chương trình truyền hình thực tế Top Gear (Anh) nhận xét là "một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới".



(Ảnh: @sim.mitto, @_rilynh)

Theo ông Jonathan Lingham, giám đốc tiếp thị Pentagon Motor Group nhận định: "Vì có rất nhiều điểm đến cho kỳ nghỉ của những tay lái trên khắp thế giới, chúng tôi rất tò mò muốn tìm hiểu xem đâu là tuyến đường đẹp nhất. Thật tuyệt khi thấy được nhiều chuyến đi trên các cung đường khắp thế giới, từ Vương quốc Anh đến Australia và Na Uy đến Mỹ. Điều đó chứng tỏ rằng tất cả mọi người đều có thể lên xe của họ và bắt đầu một cuộc phiêu lưu hấp dẫn".

Ảnh: @tycute01_

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết tại đèo Hải Vân khá nhiều sương mù, có phần cản trở tầm nhìn, nên du khách khi đến đèo cần lưu ý giảm tốc độ phù hợp, cẩn thận khi di chuyển để tránh những tai nạn không đáng có.

(Ảnh: @dongtrieu98, @sheisthelostgirl, @shipped_away, @takadianka)

Danh sách 10 cung đường đẹp được check in nhiều nhất trên Instagram:



1. Great Ocean, Australia (252km, 5.261 ảnh/km)

2. Big Sur, Mỹ (145km, 3.266 ảnh/km)

3. Jebel Hafeet, UAE (11,2km, 3025 ảnh/km)

4. Đèo Hải Vân, Việt Nam (20km, 2.686 ảnh/km)

5. Chapman's Peak, Nam Phi (8,8km, 2140 ảnh/km)

6. Blue Ridge, Mỹ (755km, 717 ảnh/km)

7. Going-to-the-Sun, Mỹ (80km, 587 ảnh/km)

8. Wild Atlantic, Ireland (2500km, 533 ảnh/km)

9. Olympic Peninsula Loop, Mỹ (482km, 498 ảnh/km)

10. Icefields Parkway, Canada (232km, 488 ảnh/km)