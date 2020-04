Giữa dịch Covid-19, nhóm nam nữ thuê phòng karaoke sử dụng ma tuý

Ngày 14/4, Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với nhóm nam nữ (4 nam – 2 nữ) tổ chức phê ma tuý ở quán karaoke 4567 tại khu vực bị kiểm tra phát hiện.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Công an TP.Biên Hoà tiến hành kiểm tra hành chính với quán karaoke 4567 ở phường Thống Nhất trong mùa dịch Covid-19. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 1 phòng của quán vẫn còn hoạt động.

Khi vừa vào bên trong phòng, công an thấy 1 nhóm nam nữ đang sử dụng ma tuý kèm theo tiếng nhạc cực lớn. Thấy công an, nhóm tìm cách tẩu thoát nhưng bị chặn lại. Công an thu giữ ở hiện trường nhiều vật dụng phục vụ cho việc sử dụng ma tuý.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 6 đối tượng gồm 4 nam – 2 nữ dương tính với chất ma tuý. Công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với chủ quán karaoke trên về hành vi "không thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng" được quy định tại Nghị định 176/CP-2013.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.