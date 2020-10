Pendragon: Loại táo vượt qua 14 'đối thủ' để được đánh giá bổ dưỡng nhất thế giới; ở VN có bán không?

Cách đây ít hôm, tờ báo uy tín Huffpost đăng tải bài viết tập hợp ý kiến rất nhiều chuyên gia phân tích giá trị dinh dưỡng của táo với nhiều thông tin chi tiết, bổ ích, bao gồm cả hướng dẫn tận dụng tối đa loại quả này.

Táo là một loại quả có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, có thể ăn riêng hoặc chế biến thành một số món ăn ngọt và mặn.

Tuy nhiên không phải giống táo nào cũng giống nhau. Mặc dù tất cả các loại táo đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng, có một loại táo được cho là bổ dưỡng nhất.

Táo Pendragon được trồng ở Vương quốc Anh từ thế kỷ 12

Trong một nghiên cứu năm 2009, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Eden Healthcare Technologies ở Leicestershire, Anh, đã cố gắng tìm ra giống táo bổ dưỡng nhất cho sức khỏe.

15 giống táo đã được thử nghiệm, bao gồm 12 giống táo hữu cơ và 3 giống táo thông thường. Nghiên cứu sử dụng toàn bộ quả táo, bao gồm cả vỏ.

Các nhà khoa học kiểm tra các hợp chất thực vật khác nhau trong táo, bao gồm cả những hợp chất có liên quan đến việc giảm cholesterol và giảm viêm trong cơ thể.

Bên trong táo Pendragon có màu đỏ hồng đặc biệt.

Kết quả cho thấy táo Pendragon hữu cơ, một loại táo được trồng ở Vương quốc Anh (UK) từ thế kỷ 12, là loại táo đứng đầu danh sách.

Dược sĩ Michael Wakeman, người đứng đầu nghiên cứu, đã trình bày phát hiện này trước hội nghị thường niên của Hiệp hội Dược phẩm Hoàng gia Anh tại Manchester.

Wakeman nói rằng ông và các đồng nghiệp đã xem xét tổng cộng 8 thành phần tốt cho sức khỏe có trong các loại táo. Và táo Pendragon có 7/8 thành phần này ở mức cao nhất.

"Trong số tất cả các giống hữu cơ, Pendragon là giống táo tốt nhất và chứa 7/8 thành phần tốt cho sức khỏe ở mức cao nhất", Wakemen nói.

Giống táo Pendragon là được trồng ở Cornwall và Devon, UK

Táo Pendragon có vỏ đỏ. Đặc biệt, bên trong táo Pendragon có màu đỏ hồng.

Theo website của Khu bảo tồn thiên nhiên và vườn trái cây cộng đồng St Ives (UK), giống táo Pendragon là được trồng ở Cornwall và Devon, UK.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là tất cả các giống táo đều mang lại lợi ích sức khỏe.

Một cây táo Pendragon

Một quả táo trung bình chứa 81 calo, 0 g chất béo và 4 g chất xơ. Ngoài ra, táo có nguyên tố boron, giúp bảo vệ chống lại bệnh loãng xương.

Vì thế nên, bạn có thể ăn bất cứ giống táo nào và vẫn nhận được lợi ích, giống như câu nói nổi tiếng trong tiếng Anh: "An apple a day keeps the doctor away" - tạm dịch: Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ.

Qua khảo sát của người viết bài này, hiện táo Pendragon chưa được bày bán tại các siêu thị Việt Nam. Các cửa hàng hoa quả nhập khẩu cũng chưa thấy bán táo Pendragon.

(Tham khảo: HuffPost, Livestrong, Khu bảo tồn thiên nhiên và vườn trái cây cộng đồng St Ives)