Gìn giữ rừng để bảo đảm sinh kế

Những năm qua, ngoài việc bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên được giao, người dân địa phương còn không ngừng phủ xanh đất trống bằng cây bản địa.

Anh Hồ Văn Giỏi, Trưởng Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Trăng - Tà Puồng, cho biết thôn được giao quản lý hơn 400 ha rừng cộng đồng và 400 ha rừng tự nhiên. Để bảo vệ, thôn đã thành lập các tổ giữ rừng với hàng chục hộ dân tham gia, thay phiên nhau vào rừng tuần tra.

Rừng ở Trăng - Tà Puồng còn rất nguyên sơ với những gốc cây to đến vài người ôm. Nhiều loài lan rừng quý hiếm vẫn còn hiện diện, ký sinh trên những gốc cổ thụ. Ở đây, nhiều loài động vật hoang dã có tên trong Sách đỏ vẫn còn hiện diện như voọc chà vá chân nâu, nai rừng, gà lôi lam, khỉ...

Người dân thôn Trăng - Tà Puồng tuần tra, bảo vệ rừng tự nhiên

Rừng mang lại nhiều thứ cho người dân Trăng - Tà Puồng. Ngoài khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều năm qua, người dân còn hưởng lợi rất nhiều từ các lâm sản ngoài gỗ. Anh Hồ Văn Giỏi cho hay trong rừng có rất nhiều cây bồ kết, bồ hòn và tre nứa. Mỗi mùa, người dân Trăng - Tà Puồng kiếm cả trăm triệu đồng từ quả bồ kết, bồ hòn. Thời gian qua, hàng ngàn cây bản địa như bồ kết, bồ hòn đã được người dân gieo trồng ở những diện tích trống hay bị sạt lở trong rừng. Việc này vừa góp phần tái tạo rừng và về lâu dài sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Hiệu quả từ việc gìn giữ, bảo vệ rừng ở thôn Trăng - Tà Puồng cũng mở ra những cơ hội phát triển du lịch cộng đồng. Ngoài những cánh rừng xanh mướt, ở Trăng - Tà Puồng còn có sự hiện diện của hệ thống hang động và thác nước kỳ vĩ, nên thơ. Đây là điểm đến trong lành, lý tưởng, thu hút du khách gần xa thời gian qua.

Để khai thác du lịch, người dân thôn Trăng - Tà Puồng đã thành lập tổ du lịch cộng đồng với 22 hộ gia đình. Họ vừa tham gia bảo vệ rừng để giữ không gian xanh vừa phục vụ du khách bằng những sản vật đặc trưng, độc đáo của địa phương. Vì thế, du khách mỗi lần đặt chân đến Trăng - Tà Puồng luôn có cảm giác thiên nhiên gần gũi, trong lành, con người thân thiện, chất phác.