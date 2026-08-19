Gil Lê - Xoài Non kỷ niệm 2 năm yêu

Trong thời gian bên nhau, Gil Lê nhiều lần lên tiếng bảo vệ cô trước những bình luận tiêu cực.

Gil Lê và Xoài Non bị soi hint tình cảm từ năm 2024. Mới đây, Xoài Non khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ bài đăng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 2 năm bên Gil Lê. Chỉ với một dòng nhắn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm, cặp đôi tiếp tục khiến netizen thích thú vì độ ngọt ngào sau khoảng thời gian đồng hành cùng nhau.

Trên trang cá nhân, Xoài Non đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Gil Lê kèm lời nhắn: "Chúc mừng kỷ niệm 2 năm. 2 năm của chúng ta, và còn nhiều hơn thế". Dù chỉ là một lời nhắn đơn giản, câu nói này phần nào cho thấy sự trân trọng của cô đối với chặng đường đã qua cũng như mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Gil Lê trong tương lai. Trong hình ảnh được chia sẻ, Gil Lê diện suit đen lịch lãm, đứng đối diện Xoài Non. Trong khi đó, mỹ nhân gen Z nổi bật với chiếc váy trắng dài, tạo cảm giác như một buổi chụp ảnh cưới.

Xoài Non và Gil Lê kỷ niệm 2 năm hẹn hò. Nguồn: FBNV

Gil Lê và Xoài Non bị soi hint tình cảm từ năm 2024. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm của Gil Lê và Xoài Non luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng trong thời gian qua. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ giữa năm 2024, sau khi liên tục xuất hiện cùng nhau và để lộ nhiều khoảnh khắc thân mật trong đời thường.

Từ khi công khai, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện và buổi livestream, không ngại dành cho đối phương những cử chỉ gần gũi, ngọt ngào. Những khoảnh khắc này khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và tích cực "đẩy thuyền". Xoài Non từng chia sẻ cô đã biết và yêu mến Gil Lê từ khi còn học cấp 1. Hiện tại, cả hai được cho là đang sống chung một nhà.

Gil Lê và Xoài Non cũng ghi điểm bởi cách thể hiện tình cảm tự nhiên, thoải mái nhưng không quá phô trương. Trong cuộc sống thường ngày, cả hai thường có những màn tương tác hài hước, quan tâm và chăm sóc đối phương, đồng thời không ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm khi xuất hiện trước công chúng.

Từ khi công khai, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện và buổi livestream. Ảnh: FBNV

Cả hai không ngại dành cho đối phương những cử chỉ gần gũi, ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Trong thời gian bên nhau, Gil Lê nhiều lần thể hiện sự yêu chiều và quan tâm dành cho nửa kia, đồng thời không ngại lên tiếng bảo vệ cô trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Khi Xoài Non vướng những bàn tán về ngoại hình và vóc dáng, Gil Lê từng đăng tải hình ảnh của bạn gái cùng dòng chia sẻ đầy tình cảm: "When I look at you, every hardship of the journey feels redeemed" (Khi nhìn em, mọi vất vả trên hành trình này đều được xoa dịu).

Về phía Xoài Non, cô cũng nhận được nhiều lời khen về diện mạo ngày càng xinh đẹp, tự tin và trưởng thành. Không ít khán giả cho rằng kể từ khi bước vào mối quan hệ tình cảm hiện tại, hot girl sinh năm 2002 trông rạng rỡ và có nhiều năng lượng tích cực hơn. Những khoảnh khắc được yêu thương, quan tâm của cô cũng thường nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ.