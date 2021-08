Giết người xong tưởng là thoát tội, kẻ thủ ác thay đổi sắc mặt ngay sau khi được cảnh sát tiết lộ 1 thông tin

Khoảnh khắc kẻ sát nhân thay đổi nét mặt khi biết hành động của mình đã bị ghi lại

Những ngày này, dư luận Anh đang xôn xao bàn tán về bản án mà những kẻ liên quan phải chịu sau khi gây ra cái chết cho cô sinh viên khoa luật Aya Hachem, 19 tuổi vào năm ngoái.

Trong khi lật lại vụ án, một đoạn clip đã bất ngờ được công bố trên truyền thông cho thấy khoảnh khắc hiếm có của Zamir Raja, 33 tuổi, kẻ đã trực tiếp giết chết Aya Hachem.

Cụ thể, Zamir là sát thủ được Feroz Suleman, 40 tuổi, chủ của 1 công ty sản xuất lốp xe mang tên RI Tyre thuê để thanh trừng đối thủ làm ăn của mình là ông Pachah Khan, chủ của công ty sản xuất lốp xe Quickshine Tyres.

Thế nhưng, khi cùng đồng bọn ngồi trong xe, Raja đã bắn 2 phát. Phát thứ nhất trúng vào cửa kính của công ty Quickshine Tyres. Phát thứ 2 thì không chúng ông Pachah Khan như dự định, mà vô tình lại trúng vào cô gái Aya Hachem khi đó đang đi trên đường phố.

Biểu cảm của Zamir Raja khi được các cảnh sát thông báo rằng toàn bộ vụ việc đã bị camera ghi hình lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, Zamir Raja - kẻ đã bắn nhầm Aya đã phủ nhận sự liên quan của mình trong vụ việc và cho biết bọn họ chỉ định dọa cho ông Khan sợ hãi, chứ không có ý định giết hay làm hại ai.

Tuy nhiên, khi biết những hành động của bọn chúng đã bị camera an ninh ghi lại được, Raja đã hết đường chối cãi. Biểu cảm do camera an ninh ghi lại cho thấy hắn đã sốc đến mức nào.

Cảnh sát cũng đã ghi lại được hình ảnh Suleman đang tìm cách chạy trốn khỏi công ty sản xuất lốp xe của mình ngay khi nhận ra rằng đoạn băng hình này sẽ tố cáo tội ác của hắn.

Hình ảnh kẻ chủ mưu Suleman định bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mức án của 7 bị cáo đã được công bố, riêng 1 bị cáo sẽ đợi tuyên án vào tháng 10 năm nay

Được biết, cảnh sát vùng Lancashire đã phải dò tìm từ nhiều đoạn băng hình với tổng số là 88.000 giờ, cùng với lịch sử của nhiều cuộc gọi thì mới tìm được đầy đủ bằng chứng để kết tội các nghi phạm.

Chiếc Toyota Avensis do Anthony Ennis, 31 tuổi cầm lái chở theo sát thủ Zamir Raja, 33 tuổi đi thanh trừng ông Khan.

Trong 1 đoạn phát biểu trước tòa, ông Ismail, bố nạn nhân đã nói: "Bọn chúng không chỉ giết Aya, bọn chúng đã hủy hoại cả gia đình tôi. Ánh sáng trong cuộc đời chúng tôi như đã vụt tắt".

Trong phiên xét xử hôm thứ Năm, 5/8 vừa qua, 7 bị cáo liên quan đến vụ án đã phải nhận những mức án cho hành vi của chúng.

Cô sinh viên khoa luật 19 tuổi Aya Hachem đã mất mạng oan uổng vì có mặt sai thời điểm, sai địa điểm.

7 bị cáo đều bị tuyên án tội giết người và âm mưu giết người bao gồm Rajar và Suleman - kẻ chủ mưu chịu mức án cao nhất là 34 năm. Thời gian ngồi tù của các đồng phạm khác bao gồm Ayaz Hussain là 32 năm, Abubakr Satia là 28 năm, Uthman Satia là 28 năm, Kashif Manzoor là 27 năm, Kashif Manzoor là 33 năm.



Trong khi đó, Judy Chapman - bạn gái của Uthman Satia thì bị kết tội ngộ sát và đến tháng 10 năm nay mới bị tuyên án.

Zamir Rajar bị kết án 34 năm tù giam.

Trong khi đó, để giảm nhẹ tội cho Raja, luật sư Peter Glenser của anh ta trước tòa đã cho biết rằng Zamir đã viết 1 bức thư xin lỗi gia đình Aya và thừa nhận rằng ban đầu, anh ta đã định chối tội.

Trong lá thư này, anh ta nói mình sẽ "làm bất cứ điều gì" để giúp đỡ gia đình cô ấy trong tương lai, và rằng anh ta "không bao giờ có ý định gây ra chuyện khủng khiếp như vậy".

Anh ta viết tiếp: "Nỗi đau mà tôi đã gây ra thật là không thể tưởng tượng nổi và tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của tôi".

Theo The Sun