Giàu chóng mặt nhờ Ronaldo, Georgina vẫn "hít khói" gia tài khổng lồ của Victoria Beckham

Bóng đá là môn thể thao Vua, nên giới quần đùi áo số cũng kiếm tiền rất khủng khiếp. Kéo theo đó, "một nửa" của họ cũng sở hữu thu nhập vô cùng đáng nể. Ví dụ bạn gái Ronaldo, Georgina chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã sở hữu tài sản riêng lên đến hàng triệu bảng.

Dù vậy, những nàng WAGs kiếm tiền nhờ "dựa hơi" chồng hay bạn trai cũng chỉ ở mức độ "vừa phải". Khiến giới mộ điệu choáng váng thật sự phải kể đến 2 nàng WAG gây dựng cơ nghiệp bằng chính khả năng của họ, đấy là Victoria và Shakira.

1. Victoria Beckham (360 triệu bảng)

Trong Top 10 nàng WAGs giàu có nhất làng bóng đá, bà xã của cựu danh thủ David Beckham vững vàng tại vị trí số một, với tổng tài sản lên đến 360 triệu bảng. Cô bắt đầu cơ nghiệp của mình, khi là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng thế giới Spice Girls. Sau này, Victoria còn kinh doanh thời trang, nước hoa... thương hiệu Posh và Becks của vợ chồng cô cho tới nay vẫn không hề giảm sút sức hút.

Năm 2019, thương hiệu thời trang của Vic gặp khó khăn, bị báo lỗ 15.9 triệu bảng, nhưng nàng WAG này vẫn siêu giàu!

2. Shakira (220 triệu bảng)

Trước khi yêu Pique, Shakira đã rất nhiều năm làm nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong khi tài sàn của trung vệ Barca được ước tính khoảng 30 triệu bảng, thì cơ nghiệp Shakira gây dựng lên đến 220 triệu bảng.

Nữ ca sĩ người Colombia đã bán được khoảng 80 đĩa nhạc trên toàn thế giới. Cô là nữ nghệ sĩ Latin bán được nhiều đĩa nhạc nhất lịch sử.

3. Collen Rooney (14 triệu bảng)

Collen không xinh đẹp, bốc lửa để thường xuyên xuất hiện trên các sàn biểu diễn thời trang, hay những buổi làm mẫu bikini. Bù lại, cô rất khôn ngoan để vẫn kiếm tiền vượt trội những nàng WAGs hấp dẫn khác.

Cô thường xuyên viết bài ở chuyên mục thời trang cho các tạp chí nổi tiếng như OK!, Closer và bán được nhiều đĩa DVD hướng dẫn tập luyện, giữ gìn sức khỏe... Nhờ vậy, Collen gây dựng được khối tài sản lên đến 14 triệu bảng.

4. Georgina Rodriguez (7 triệu bảng)

Georgina Rodriguez là một hiện tượng mới của làng WAGs bóng đá. Yêu Ronaldo vài năm trở lại đây, người đẹp này cũng được giới showbiz liên tục săn đón. Không quá phô trương, nhưng Georgina cũng biết cách tận dụng cơ hội mà cái mác "bạn gái Ronaldo" mang đến.



Cô có trang Instagram sở hữu 24 triệu người theo dõi, có hợp đồng với công ty đồ bơi Italia, Yamamay và liên tục xuất hiện ở các buổi phỏng vấn, chụp hình của nhiều tạp chí nổi tiếng như Nova Gente, Lux, VIP, Women's Health, và LOVE. Cô cũng mới có thương hiệu thời trang của riêng mình, OM by G.

Nhờ các hoạt động tới tấp trong vài năm gần đây, Georgina giờ cũng sở hữu tài sản riêng lên đến 7 triệu bảng.

5. Perrie Edwards (6 triệu bảng)



Bạn gái của ngôi sao Alex Oxlade-Chamberlain là nữ ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng. Cô thành danh qua X Factor năm 2011, cùng nhóm nhạc Little Mix. Kể từ năm 2011 tới nay, người đẹp này đã tạo được khối tài sản lên đến 6 triệu bảng.

6. Christine Lampard (5 triệu bảng)

Trước khi yêu Lampard, Christine đã là một MC nổi tiếng. Cô tham gia rất nhiều chương trình được giới mộ điệu Anh yêu thích, như The One Show, Dancing on Ice, This Morning, Strictly Come Dancing và hiện thường xuất hiện trong chương trình Loose Women của ITV. Là ngôi sao trong lĩnh vực truyền hình, Christine có khối tài sản riêng lên đến 5 triệu bảng.

7. Oriana Sabatini (4 triệu bảng)

Oriana là nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina, hiện hẹn hò với Paulo Dybala của Juventus. Nữ ca sĩ 24 tuổi là cháu gái của cựu hoa khôi quần vợt Gabriela Sabatini. Được mệnh danh là Katy Perry của xứ Tango, Oriana hiện có khối tài sản 4 triệu bảng nhờ các hoạt động liên quan đến ca hát.

Tháng Một vừa rồi, cô tiết lộ mình là người song tính. Tuy nhiên, người đẹp cũng khẳng định muốn kết hôn với Dybala.

8. Wanda Icardi (3 triệu bảng)

Ngôi sao truyền hình, người mẫu, đại diện cầu thủ bóng đá... Wanda làm rất nhiều nghề và nhờ thế, khả năng kiếm tiền của cô cũng thật sự đáng nể. Trên trang Instagram có 7.4 triệu người theo dõi, mỹ nhân này thường xuyên khoe các bức ảnh nóng bỏng của bản thân. Đấy cũng là một kênh kiếm tiền hữu hiệu của Wanda. Hiện tại, vợ tiền đạo Mauro Icardi còn ra mắt thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình.

9. Abbey Clancy (2.5 triệu bảng)

Ở tuổi 35, nàng siêu mẫu Anh của cựu tiền đạo Peter Crouch vẫn rất nổi tiếng. Cô thường xuyên xuất hiện trong các buổi biểu diễn thời trang, các chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu đình đám. Nhờ vậy, người đẹp có khối tài sản 2.5 triệu bảng.

10. Helen Flanagan (2 triệu bảng)

Helen hẹn hò với Scott Sinclair từ năm 2009 và tạo ra không ít scandal. Nhưng kéo theo đó, tên tuổi của cô cũng ngày một lan rộng. Đang mang thai con thứ ba cho cầu thủ Preston North End, Helen cũng phần nào yên tâm về tài chính, khi có tài sản 2 triệu bảng.