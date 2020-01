Giật mình với nhan sắc khác biệt "một Tây một ta" của hai con gái nhà "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi cùng một gia đình đẹp như tranh vẽ với hai cô con gái Thùy My, Quế My hết sức xinh xắn.

Trong những bức ảnh mới nhất chụp chung với gia đình, hai cô nàng đã khiến ai nấy không khỏi sửng sốt với nhan sắc thanh xuân rực rỡ nhưng cũng rất đỗi trưởng thành. Tuy nhiên, cả hai đang dần bộc lộ sự khác biệt khi cô chị nhìn rất "Tây" còn cô em thì thuần Việt hơn một chút.

Hai cô con gái nhà nghệ sĩ Diễm My cùng đọ sắc trong một tấm hình, trong khi cô chị nhìn rất "Tây" thì cô em hơi thuần Việt hơn một chút.

Có lẽ là do màu tóc nên nhìn Thùy My khác biệt hẳn.

Đây là bộ ảnh gia đình gồm 4 người nhà nữ nghệ sĩ Diễm My cùng với bà ngoại. Trong những tấm hình về sau, họ còn khoe gen di truyền 3 thế hệ khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Hóa ra, vẻ đẹp từ đời trước truyền sang đời sau ở họ là có thật khi bà ngoại năm nay dù đã cao tuổi nhưng làn da, ánh mắt, thần thái thì vẫn không hề "già".

Gia đình 3 thế hệ ai cũng xinh đẹp của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

Được biết, hai cô con gái của gia đình nghệ sĩ Diễm My đều đang học tập và làm việc tại Mỹ. Hai nàng cũng rất thường xuyên về Việt Nam trong những sự kiện của gia đình. Riêng Thùy My, cô con gái lớn thì từng cho biết có ý định sẽ làm việc và ở lại hẳn Mỹ thay vì về lại quê nhà.