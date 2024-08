Giật mình với mức giá bán chung cư mới ở Hà Nội, có dự án giá cao nhất hơn 200 triệu đồng/m2

Từ đầu năm đến nay, giá chung cư mới mở bán “nóng bỏng tay” khi mà giá mở bán đợt sau lại cao hơn đợt trước. Tính đến quý 2/2024, mặt bằng giá chung cư toàn thị trường Hà Nội trung bình đạt khoảng 65 triệu đồng/m2.

Theo đó, mức giá căn hộ tại khu Tây xấp xỉ 70 triệu đồng/m2, mặt bằng giá khu Đông chạm mức 56 triệu đồng/m2. Việc các dự án thuộc phân khúc trung cấp được thay thế dần bằng các dự án cao cấp, hạng sang đã kéo mặt bằng giá trung bình của chung cư tăng mạnh nhất từ năm 2021 đến nay.

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý 2/2024, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM thì giá căn hộ chung cư tăng trung bình khoảng từ tăng 5% đến 6,5% trong quý 2 và 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí.

Theo khảo sát thì trong quý II giá rao bán một số dự án căn hộ chung cư trên thị trường có sự tăng giá cao. Cụ thể, tại quận Nam Từ Liêm dự án Lumi Hanoi giá khoảng 66-82 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, dự án này nhiều lần dính phải lùm xùm chưa đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Cũng tại quận Nam Từ Liêm, dự án The Canopy Residences giá khoảng 57 - 72 triệu đồng/m2. Dự án Imperia Sola Park có giá khoảng 55-72 triệu đồng/m2. Một dự án khác sắp ra mắt là The Matrix One có giá khởi động dự kiến từ 90-120 triệu đồng/m2.

Xa hơn về phía Hoài Đức, dự án The Wisteria giá khoảng 40 - 60 triệu đồng/m2 tại huyện Hoài Đức. Tại Văn Quán, Hà Đông dự án Grand SunLake giá từ 40-55 triệu đồng/m2.

Dự án Enless Skyline West Lake tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đang có giá rao bán từ 86 - 112 triệu đồng/m2. Nằm ngay gần dự án này, Noble Crystal Sunshine Tây Hồ đang rao bán ở mức giá từ 120 – 238 triệu đồng/m2.

Ở khu vực trung tâm quận Đống Đa, dự án The Gloria by Silk Path có mức giá rao bán từ 105 – 125 triệu đồng/m2.

Tại thị trường thứ cấp, giá rao bán tại một số dự án cũng tăng cao trong vòng 1 năm qua. Cụ thể, dự án D’. El Dorado II (Tây Hồ) tăng khoảng 24,6%, giá rao bán dao động từ 75-105 triệu đồng/m2. Dự án Vinata Tower (Cầu Giấy) tăng khoảng 43,6% trong vòng 1 năm qua, mức giá rao bán phổ biến 56,3 triệu đồng/m2).

Cũng tại Cầu Giấy, dự án Vinhomes D'Capitale tăng khoảng 31%, mức giá rao bán phổ biến hiện nay 78,6 triệu đồng . Hay dự án Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) tăng khoảng 31,8% (lên mức 64,6 triệu đồng/m2), Eco Lake View (Hoàng Mai) tăng khoảng 35,3% (lên mức 51 triệu đồng/m2).