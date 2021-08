Giật mình cảnh cưa máy lượn lờ trên không - Có một điểm rất đáng lưu ý!

Drone (thiết bị bay không người lái) bao gồm nhiều loại như: UAV, Flycam, FPV Drone... Với khả năng bay linh hoạt trong phạm vi rộng, drone được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực trong đời sống như quay phim, chụp ảnh,...

Trong những năm gần đây, drone trở thành một công cụ tiềm năng cho các nhà sản xuất nội dung Youtube bên cạnh mục đích quay phim. Những chiếc drone được sáng tạo gần như không giới hạn từ drone phun lửa, drone gắn súng... cho đến drone gắn cưa máy.

Một tài khoản Youtube mang tên NoodleTail đã có màn biến tấu vô cùng độc đáo bằng cách lắp thêm với một chiếc cưa máy vào thiết bị drone của mình và đặt tên nó là "KillerDrone" (Drone sát nhân).

Video:

Chiếc cưa bay chạy bằng máy bay không người lái. Video: NoodleTail

Chiếc drone cưa máy này đã phô diễn sức mạnh bằng cách cắt cành cây ở trên cao hay thậm chí là phá tan phần đầu của người tuyết. Hình ảnh chiếc cưa máy bay lơ lửng trên bầu trời đem lại cảm giác rùng rợn giống như những bộ phim kinh dị của Hollywood những năm 80.

Tuy người này thực hiện trên một khu vực rộng và biệt lập, việc làm này hết sức nguy hiểm và có thể để lại hậu quả to lớn nếu điều không may xảy ra. Bên cạnh đó, vì một số phản ánh liên quan tới quyền riêng tư cá nhân cũng như các vấn đề về an ninh, một số khu vực đã có lệnh cấm drone. Do vậy, người sử dụng drone cần hết sức cân nhắc.