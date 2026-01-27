Giao Yak-130 cho đối tác đặc biệt

.t1 { text-align: justify; }

Ngày 23 tháng 1 năm 2026, triển lãm hàng không quốc gia đầu tiên - Aviation Expo 2026, đã khai mạc tại Căn cứ Không quân Trung tâm số 1 của Không quân Ethiopia (BAF) tại Sân bay Bishoftu (Debre Zeite), đánh dấu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập lực lượng này.

Được tổ chức dưới khẩu hiệu "Cùng nhau xây dựng tiềm năng hàng không của tương lai", triển lãm có sự tham gia của 17 công ty, cùng với hãng hàng không quốc gia Ethiopian Airlines và các doanh nghiệp công nghiệp quân sựg thuộc Bộ Quốc phòng Ethiopia, cũng như đại diện từ UAE, Nga, Belarus, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.



Có lẽ tin tức quan trọng nhất của triển lãm là lần đầu tiên công chúng được chiêm ngưỡng một trong những máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 do Nga sản xuất mà Ethiopia đã nhận được.

Máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 của Không quân Ethiopia.

Một chiếc máy bay Yak-130 mang số hiệu đăng ký "2303" của Ethiopia đã được trưng bày. Trước đó, hình ảnh các phi cơ Yak-130 mang số hiệu đăng ký "2301" và "2302" mà Ethiopia nhận được trước đó cũng đã xuất hiện, trong đó chiếc mang số hiệu "2301" được giới thiệu trong một video về Trường Kỹ thuật Bay Liên hợp của Không quân Ethiopia.

Trước đây chưa có hợp đồng nào được công bố về việc Ethiopia mua Yak-130 từ Nga, do Nhà máy Hàng không Irkutsk thuộc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) sản xuất, mặc dù đã có thông tin về việc quốc gia châu Phi quan tâm đến loại máy bay này.

Theo các nguồn tin không chính thức, hợp đồng quy định việc giao 10 chiếc Yak-130 cho Ethiopia, trong đó 3 chiếc đầu tiên (với số hiệu đuôi từ 2301 đến 2303) được cho là đã giao vào cuối năm 2025.

Như vậy, Ethiopia trở thành quốc gia nước ngoài thứ 8 nhận được máy bay Yak-130 do Nhà máy Hàng không Irkutsk sản xuất, sau Algeria, Bangladesh, Belarus, Việt Nam, Myanmar, Lào và Iran.

Hơn nữa, một máy bay không người lái trinh sát - tấn công Orion-E của Nga, số hiệu đuôi OV-1921, dường như được Ethiopia mua lại, nó xuất hiện tại triển lãm hàng không Aviation Expo 2026. Đây có vẻ là lô hàng xuất khẩu đầu tiên được biết đến của máy bay không người lái Orion do Kronshtadt sản xuất.