Các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều nơi đã xuất hiện sạt lở gây ách tắc giao thông. Trước tình huống này, các địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó để kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra bình thường.

Tại Lai Châu, sáng 9/6, tuyến đường từ xã Nậm Tăm đến trung tâm tỉnh đã xuất hiện sạt lở , ách tắc giao thông. Trên tuyến đường này, một chiếc ô tô chở hai vợ chồng và con nhỏ đã bị đất, đá tràn xuống lấp nửa bánh xe, may mắn không có thiệt hại về người.

Chiếc xe chở hai vợ chồng và cháu nhỏ bị đất, đá vùi lấp nửa thân xe, may mắn không bị thiệt hại về người

Trong hơn 6 giờ qua, địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đơn cử, ở phường Tân Phong, lượng mưa đo tại Bản Giang là 80,8 mm, Nùng Nàng 66,4 mm. Tại xã Bình Lư, lượng mưa tại Bình Lư 3 ở mức 94,6 mm, Sơn Bình 2 là 94,2 mm. Tại xã Tả Lèng, đo tại thôn Hồ Thầu là 74,2 mm, thôn Tả Lèng là 70,6 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc tỉnh Lai Châu đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xuất hiện sạt, lở

Lượng mưa lớn tràn về đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở tổ dân phố Đoàn Kết, phường Tân Phong. Ngay sau khi nắm tình hình, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Phong đã nhanh chóng huy động 4 cán bộ thường trực cùng 10 dân quân tự vệ cơ động đến hiện trường, tổ chức hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.

Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu và lực lượng dân quân tự vệ giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân: Khi có cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, người dân vùng núi cần nhanh chóng di chuyển đến vị trí cao hơn, tránh xa các dòng chảy của lũ, tuyệt đối không được lại gần khu vực sạt lở, không lội qua sông, suối, ngầm tràn, và không vớt củi hay đánh bắt cá trong thời gian mưa lũ.

Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thuận lợi, an toàn, Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng các phương án ứng phó.

Cụ thể, tại các điểm thi chính đều có các phòng thi chính và phòng thi dự phòng. Ngoài ra, tại mỗi điểm thi, ban chỉ đạo cũng bố trí thêm một điểm thi dự phòng để đề phòng tình huống ảnh hưởng xấu do thời tiết, thiên tai mang lại. Hệ thống sóng điện thoại, điện lưới được các đơn vị chủ động bố trí cán bộ trực xử lý sự cố. Công ty Điện lực Lai Châu khẳng định, trong trường hợp bất khả kháng, ở mức độ tối thiểu nhất, ngành điện sẽ sử dụng hệ thống máy phát đảm bảo nguồn điện chiếu sáng phục vụ cho công tác thi và làm thi của các điểm thi.

Theo ông Vũ Tiến Hóa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Ban chỉ đạo thi tỉnh Lai Châu, đối với các điểm thi xa trung tâm tỉnh lị và nằm ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, Ban vận chuyển đề sẽ vận chuyển đề trước ngày thi chính thức 2 ngày để đề phòng tình huống xấu do thiên tai, bão lũ.

Cũng theo ông Hóa, kỳ thi năm nay, Lai Châu có sự thuận lợi hơn do tại các điểm thi các xã cũng thành lập ban chỉ đạo thi cấp xã để trực tiếp tham gia chỉ đạo. Ngoài việc toàn bộ học sinh ở các trường bán trú, nội trú được tỉnh Lai Châu hỗ trợ toàn bộ tiền ăn, chỗ ở từ lúc ôn thi đến khi thi xong; Ban Chỉ đạo thi các xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang khu vực biên giới có thêm lực lượng biên phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho các thí sinh.

Đối với các thí sinh thuộc diện tự do hoặc không thuộc diện nội trú hay bán trú, lực lượng tiếp sức mùa thi của các xã đã lập danh sách từng thí sinh cùng số điện thoại của người thân để chủ động liên lạc nhắc nhở gia đình, thí sinh chủ động giờ giấc. Trong trường hợp thí sinh và người nhà không thể chủ động được việc đi lại, lực lượng tiếp sức mùa thi sẽ cử người đưa đón bằng phương tiện cá nhân.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Lai Châu có 4.672 thí sinh đăng ký dự thi tại 23 điểm thi chính thức và 23 điểm thi dự phòng. Trong đó, điểm thi nằm xa trung tâm tỉnh lỵ nhất là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Ka Lăng thuộc xã biên giới Thu Lum cách khoảng 220km.

Tại Tuyên Quang , sáng 9/6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhiều trường học tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan đã chủ động đưa thí sinh đến điểm trường từ 2 - 3 ngày trước kỳ thi.

Các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến khu bán trú hoặc thuê trọ gần điểm thi để bảo đảm việc đi lại an toàn.

Đoàn viên xã Lâm Bình tổ chức dọn dẹp phòng học chuẩn bị trước kỳ thi.

Theo ông Tuyên, tại các điểm thi như Trường THPT Lâm Bình (xã Lâm Bình), Trường THPT Phù Lưu (xã Phù Lưu) - những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở - phần lớn học sinh ở vùng sâu, vùng xa đã được bố trí ăn ở nội trú trước ngày thi nhằm tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở gây chia cắt giao thông.

Về công tác bảo mật và vận chuyển đề thi, ông Lê Văn Tuyên cho biết đến chiều nay (9/6), việc chuyển đề thi đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất theo đúng kế hoạch. Đây là phương án được xây dựng từ sớm nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết bất lợi.

Tại Trường THPT Đồng Văn, một trong những điểm thi vùng cao của tỉnh, ông Nông Thế Huân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Các thí sinh ở xa được bố trí ở tại khu bán trú của trường; những em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ ăn, ở miễn phí trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Đại diện Đoàn Xã Lâm Bình cho hay, đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2026", phân công nhiệm vụ cho các đội hình thanh niên tình nguyện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết hỗ trợ thí sinh. Đoàn xã đồng thời khảo sát khu vực nấu ăn, nơi nghỉ ngơi, rà soát công tác hậu cần để bảo đảm an toàn, thuận tiện. Các hoạt động như phát cơm, nước uống miễn phí, hỗ trợ đưa đón và hướng dẫn thí sinh đã sẵn sàng triển khai trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi tại 62 điểm. Để phục vụ kỳ thi, tỉnh huy động hơn 3.600 cán bộ, giáo viên và các lực lượng công an, y tế, điện lực, viễn thông cùng các đơn vị liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ.