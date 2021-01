Giằng co với vợ khi cãi nhau, súng cướp cò khiến chồng trúng đạn tử vong

Ngày 16/1, bà Lô Thị Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vợ ngăn cản chồng dùng súng tự tử khiến súng cướp cò làm người chồng tử vong .



Trước đó vào ngày 12/1, ông V.V.H. (SN 1954, trú tại xã Lạng Khê) đi uống rượu say về nhà chửi vợ thì xảy ra mâu thuẫn 2 vợ chồng cãi nhau.

Bực tức, ông H. bất ngờ ra lấy một khẩu súng tự chế được giấu dưới đống củi, lắp đạn với ý định tự tử. Phát hiện sự việc, vợ ông H. liền lao vào giằng co súng, can ngăn chồng. Trong lúc giằng co, bất ngờ súng bị cướp cò khiến viên đạn trúng vào người ông H. làm người này tử vong sau đó.

Được biết, ông H. thường xuyên uống rượu, mỗi lần say về nhà thường chửi vợ.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.