Giảm mạnh phát thải khí nhà kính trong ngành bao bì thực phẩm, tiến gần mục tiêu Net Zero 2030

Tetra Pak vừa công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm tài chính 2024, cho thấy lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trên toàn chuỗi giá trị giảm 25% so với năm 2019, trong đó riêng hoạt động vận hành giảm 54%. Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành đạt 94%, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2030.

Theo báo cáo, công ty đặt mục tiêu cắt giảm 46% lượng phát thải trên toàn chuỗi giá trị (Phạm vi 1, 2, 3) vào năm 2030, và tiến tới Net Zero vào năm 2050. Một phần trong chiến lược là đầu tư khoảng 100 triệu euro mỗi năm cho nghiên cứu và phát triển, tập trung vào bao bì bền vững và công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng công nghệ giảm phát thải

Trong năm 2024, nhiều công nghệ và thiết bị mới được Tetra Pak đưa vào sản xuất nhằm tiết kiệm năng lượng và cắt giảm khí thải. Một trong những điểm đáng chú ý là các dây chuyền sữa tiệt trùng đã giảm được 13% lượng phát thải so với năm 2023 và tới 42% so với mức cơ sở năm 2019. Kết quả này đạt được nhờ cải tiến ở thiết bị trao đổi nhiệt, giúp giảm áp suất dòng chảy và tiết kiệm đáng kể điện năng cho hệ thống bơm.

Tetra Pak đầu tư khoảng 100 triệu euro vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao hơn nữa tính bền vững cho các giải pháp bao bì mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Song song với đó, các giải pháp sản xuất tiên tiến được giới thiệu trong năm qua cho phép giảm tới 40% mức tiêu thụ năng lượng của nhà máy. Đồng thời, chất lượng sản phẩm được cải thiện với độ đồng đều cao hơn, qua đó góp phần hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm – một trong những nguyên nhân quan trọng gây phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tetra Pak, nhận định: "Dự báo đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ chạm mốc 10 tỷ người, kéo theo nhu cầu về lương thực tăng khoảng 60%. Hệ thống lương thực đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo cuộc sống hiện đại, đồng thời cũng là nguyên nhân tạo ra hơn 1/3 lượng khí thải nhà kính. Sự mâu thuẫn giữa việc gia tăng sản lượng lương thực và mục tiêu cắt giảm tác động đến môi trường đang trở thành một thách thức lớn – và đây chính là bài toán mà Tetra Pak cam kết cùng chung tay giải quyết. Như đã được nêu rõ trong Báo cáo Phát triển Bền vững mới nhất, Tetra Pak đang nỗ lực xây dựng các hệ thống lương thực an toàn và bền vững hơn, đồng thời giảm thiểu tác động đến khí hậu và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng và các bên liên quan trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu này.”

Hoạt động xã hội và chuỗi cung ứng

Bên cạnh khía cạnh công nghệ, hoạt động xã hội cũng được doanh nghiệp này chú trọng. Theo báo cáo của Tetra Pak, khoảng 66 triệu trẻ em tại 49 quốc gia đã được tiếp cận sữa và đồ uống dinh dưỡng thông qua chương trình “Sữa học đường”. Đây được coi là một trong những sáng kiến có tác động xã hội rộng lớn nhất, vừa hỗ trợ sức khỏe trẻ em, vừa góp phần phát triển ngành sữa địa phương.

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương sử dụng điện năng lượng mặt trời từ 5.900m2 tấm pin được lắp đặt trên mái.

Ngoài ra, 84.000 nông dân chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ tại 29 điểm thu mua trên toàn cầu cũng được hỗ trợ để cải thiện kỹ thuật chăn nuôi, ổn định thu nhập và đảm bảo nguồn sữa nguyên liệu cho các nhà sản xuất. Trong lĩnh vực bao bì, một số sản phẩm mới đã được giới thiệu, sử dụng thành phần tái chế hoặc bổ sung lớp màng bảo vệ bằng giấy, nhằm tăng khả năng tái chế và giảm tác động đến môi trường. Song song, chương trình “Tiếp cận với Thiên nhiên” (Approach to Nature) được triển khai, đặt ra hơn 20 mục tiêu cụ thể liên quan đến phục hồi hệ sinh thái và quản lý bền vững tài nguyên nước.

Tại Việt Nam, Tetra Pak tham gia thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua việc xây dựng mạng lưới thu gom, hợp tác với các đối tác tái chế và hỗ trợ các nhóm thu gom rác trong việc nâng cao thu nhập và tiếp cận các quyền lợi xã hội.

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương – đi vào hoạt động từ năm 2019 – đạt được một số kết quả về hiệu quả sử dụng tài nguyên: tăng 13% hiệu suất năng lượng so với năm 2020, tái sử dụng hơn 5 triệu lít nước mỗi năm cho tưới tiêu, và duy trì tỷ lệ chất thải dưới 3%. Nhà máy hiện sử dụng 5% tổng năng lượng từ hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, chia sẻ: “Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng và các bên liên quan để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua các hành động cụ thể: thiết kế bao bì có thể tái chế nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp bao bì thực phẩm bền vững nhất thế giới; ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao hiệu suất; đồng thời củng cố hệ sinh thái thu gom – tái chế và thương mại hóa các sản phẩm làm từ vỏ hộp giấy đã qua sử dụng, tạo ra giá trị thực tế và thúc đẩy thị trường vận hành hiệu quả.”