Giảm giá mạnh, ô tô vẫn ế dài vì vướng tháng "cô hồn"

Theo chia sẻ của một số chủ đại lý chuyên bán xe ô tô, nếu như không có dịch Covid thì tháng 6 âm lịch sẽ là thời điểm "bội thu" nhưng năm nay thì số lượng xe bán ra sụt giảm đáng kể.



"Mỗi ngày, cửa hàng tôi không bán nổi một chiếc ô tô, có khi cả tuần mới được một khách đặt cọc", anh Nguyễn Tiến Huy, nhân viên bán ô tô tại đại lý Lê Văn Lương cho biết.

Không chỉ có đại lý ô tô của anh Huy làm việc rơi vào cảnh ế ẩm, một số đại lý khác tại Phạm Hùng cũng rơi vào cảnh mong ngóng khách từng giờ.

"Tầm này năm trước cửa hàng tôi bán được 4 – 5 chiếc xe do người dân đổ xô đi mua xe tránh tháng "cô hồn", nhưng năm nay do nhu cầu đi lại của người dân ít vì dịch Covid-19 nên lượng khách tìm mua xe không nhiều", anh Trần Trọng Anh, quản lý một đại lý xe hơi tại Phạm Hùng than thở.

Hiện tại, đa số các mẫu xe trên thị trường đều được các hãng, đại lý giảm giá hoặc tặng kèm quà cho khách.

Các đại lý Hyundai lần lượt áp dụng chính sách giảm 15 – 20 triệu đồng cho các phiên bản KONA. Tucson và SantaFe cũng được giảm giá từ 10 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng được tặng kèm các gói phụ kiện chính hãng và các ưu đãi hấp dẫn.

Trong đó, mẫu xe MPV bán chạy nhất Việt Nam – Mitsubishi Xpander cũng được hãng tung gói ưu đãi tặng gói bảo hiểm vật chất (trị giá 10 triệu đồng) đối với bản Xpander AT nhập khẩu và giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương 27,7 – 33 triệu đồng đối với bản số sàn nhập khẩu.

Các mẫu Misubishi khác như Attrage cũng đang được đại lý giảm 19 – 23 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ hay khách hàng mua Xpander Cross trong tháng 8 sẽ nhận được voucher du lịch trị giá 10 triệu đồng.

Mẫu SUV Pajero Sport máy dầu 2.4L 4x2 MT đời 2019 đang được nhiều đại lý giảm về còn 780 triệu đồng trong tháng 8, tiết kiệm 200 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó.



Mặc dù hãng xe Ford Việt Nam vẫn giữ nguyên giá niêm yết đối với dòng xe Everest nhưng tại các đại lý Ford vẫn giảm giá từ 70 – 120 triệu đồng cho phiên bản Everest Titanium 2.0L AT 4WD và giảm 200 triệu đồng cho bản Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 và bản Ambiente 2.0L AT 4x2….

Không nằm ngoài cuộc "cơn bão" giảm giá, hãng xe Nissan còn mạnh tay hơn khi áp dụng chương trình tặng quà, giảm giá với hầu hết các sản phẩm của hãng tại Việt Nam.

Trong đó, mẫu sedan hạng B – Nissan Sunny giảm 20 triệu đồng, Navara giảm từ 20 – 30 triệu đồng kèm phụ kiện quà tặng, các phiên bản của mẫu SUV 7 chỗ - Terra cũng giảm từ 10 – 20 triệu đồng.



Hãng xe Toyota mới đây cũng tung ra chương trình ưu đãi tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và 3 năm bảo dưỡng miễn phí cho bản Fortuner 2.4L diesel lắp ráp trong nước.

Trong tháng 6 âm lịch, một số đại lý còn có chương trình ưu đãi lên tới 55 triệu đồng dành cho khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% khi mua xe Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương 70 triệu đồng tùy từng mẫu xe và khu vực. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi có thể nhận được khi mua xe lên tới 125 triệu đồng.

Mẫu xe Toyota Corolla Altis 2020 phiên bản 1.8G CVT hiện đang có giá bán 771 triệu đồng, giảm 28 triệu đồng so với phiên bản trước đó, chưa kể ưu đãi phí trước bạ, khách mua xe có thể tiết kiệm tổng số chi phí khoảng 40 triệu đồng khi mua xe.