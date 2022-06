Giảm giá kịch sàn để dọn kho đón hàng mới, đây là chiếc SUV 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam

Không lâu nữa, chiếc Isuzu mu-X 2022 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tại thời điểm này, mẫu SUV này vẫn còn tồn kho. Nhằm dọn kho chuẩn bị đón thế hệ mới, những chiếc Isuzu mu-X 2022 hiện đang được đại lý giảm giá kịch sàn.



Cụ thể, mu-X B7 MT 2WD và mu-X B7+ Plus AT 2WD cùng được giảm giá 39 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống chỉ còn 760 và 820 triệu đồng. Phiên bản mu-X Prestige AT 2WD hiện chỉ có giá 900 triệu đồng, tức giảm 49 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tuy nhiên, thực tế thì lượng xe mu-X được ưu đãi tại đại lý không nhiều do đây là lô xe cuối cùng được bán để chuẩn bị đón mu-X 2022. Với giá này, mu-X là SUV 7 chỗ có giá thấp nhất tại Việt Nam.

Isuzu mu-X là một trong những mẫu SUV được ưa chuộng hàng đầu tại Thái Lan. Tuy nhiên, tại thị trường khó tính như Việt Nam, mẫu xe này luôn trong danh sách những chiếc xe ế ẩm nhất thị trường.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh số mu-X chỉ 140 xe tăng 64 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 76 xe). Tuy nhiên, doanh số này có cách biệt rất lớn so với doanh số của các đối thủ Toyota Fortuner là 2.761 xe, Ford Everest có doanh số 935 xe, Mitsubishi Pajero Sport 700 xe.

Về ngoại thất, chiếc mu-X sở hữu ngoại hình khá hầm hố, đầu xe có lưới tản nhiệt mạ crom, tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu mạ chrome, đèn pha sử dụng bóng Projector, đèn chạy ban ngày và sương mù dạng LED.

Về nội thất, mẫu SUV 7 chỗ này được trang bị khá hiện đại với đầu DVD kèm theo màn hình cảm ứng 7 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe có vô-lăng 3 chấu tích hợp âm thanh, chế độ đàm thoại rãnh tay, ga tự động và thiết bị dẫn đường Vietmap.

Bản tầm trung có hệ thống giải trí cao cấp hơn với màn hình trung tâm 8 inch kèm màn hình trần xe 10,2 inch. Điều hoà chỉnh tự động. Bản cao cấp nhất có thêm ghế chỉnh điện.

Về an toàn, xe có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát sức kéo TCS, hai túi khí, Camera lùi, cửa xe gia cố cường lực, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hỗ trợ phanh BA, cân bằng điện tử ESC, phân bổ lực phanh điện tử EBD, khóa cửa tự động...

Về động cơ, tại Việt Nam, Isuzu mu-X được trang bị 2 phiên bản động cơ, gồm: máy dầu 1.9 lít công suất 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm và máy dầu 3.0 lít công suất 177 mã lực, mô men xoắn 380 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.

Phiên bản sắp ra mắt của chiếc xe này dự kiến sẽ có đến 4 tùy chọn cho khách hàng. Giá dự kiến cho phiên bản thấp nhất là hơn 900 triệu đồng, còn bản cao cấp có giá trên 1 tỷ đồng.

mu-X thế hệ mới lần này sẽ có 2 tuỳ chọn động cơ, gồm máy 1,9 lít và máy 3 lít. Trong đó, 3 phiên bản thấp dùng động cơ 1,9 lít còn bản cao cấp nhất là Prestige 4x4 AT sẽ dùng động cơ 3 lít.

