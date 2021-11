Giám đốc trẻ cầm đầu đường dây đánh bạc: Trên Facebook là thiếu gia, tấm gương khởi nghiệp

Một đường dây đánh bạc “khủng” vừa được Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá gây xôn xao dư luận. Bất ngờ hơn, người cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành (sinh năm 1988, trú tại Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), giám đốc công ty ITBIZ, chuyên về lĩnh vực truyền thông, được thành lập vào năm 2016.

Trên trang cá nhân, Trần Tuấn Thành xây dựng hình ảnh là một thiếu gia giàu có, chuyên xài hàng hiệu, đi xe sang, chơi môn thể thao quý tộc, nghỉ dưỡng ở trời Tây, ngồi hạng thương gia trên máy bay mỗi lần di chuyển…

Trần Tuấn Thành được biết đến là CEO của một công ty truyền thông.

"Ông trùm" có cuộc sống sang chảnh, với hàng hiệu và những thú chơi nhà giàu.

Không những vậy, Trần Tuấn Thành còn là tấm gương tự thân khởi nghiệp thành công, nhiều lần xuất hiện trên truyền thông để truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho các bạn trẻ đang startup.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc còn được gọi là một trong số những “bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing) hay marketing dựa vào những người có sức ảnh hưởng (influencer marketing).

Đầu năm 2021, Trần Tuấn Thành chia sẻ, công ty của mình đang kết nối với 5.000 KOLs cùng hàng trăm nghìn nhãn hàng, doanh nghiệp.

Du lịch trời Tây...

Ngồi ghế thương gia khi đi máy bay...

Trần Tuấn Thành sở hữu nhiều xe sang.

Trần Tuấn Thành từng khoe bản thân là người tự lập, một mình lập nghiệp ở Hà Nội từ lâu nên cũng tạo cho mình được khả năng quan sát nhạy bén. "Ông trùm" cho biết bản thân luôn sống theo châm ngôn: “Live Each Day As If It Was Your Last” – "Sống mỗi ngày như thể đó ngày cuối cùng của bạn".



Trên Facebook, Trần Tuấn Thành cũng hay triết lý về cuộc sống và tiền bạc: "Thầy Tony Robbin từng nói: "Tài sản có bao nhiêu không phải thước đo thành công hay thành đạt. Thước đo là việc từ công cụ tài sản đó bạn cho đi bao nhiêu, giúp đỡ được những ai, và được bao nhiêu người tôn trọng, yêu quý?". Ngoài kia không thiếu những người có tài sản không hề nhỏ, nhưng quanh họ bạn thân đếm không đủ 1 bàn tay, cách sống và hành xử chẳng có ai trân trọng, yêu quý ngoài tự bản thân bảo mình hay".

Cuộc sống của Trần Tuấn Thành từng được nhiều người ngưỡng mộ.

"Ông trùm" cũng hay triết lý về tiền bạc.