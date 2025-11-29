Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Vụ việc "không nhận người tới tránh lũ" không nên xảy ra

Ngày 29-11, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ việc Trạm Y tế phường Tuy Hòa "từ chối tiếp nhận người dân tới tránh lũ".

Hình ảnh cháu bé được đưa đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa tránh lũ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng trong đợt lũ vừa qua, nước dâng rất nhanh, 1 gia đình chèo thuyền chở người phụ nữ mới sinh con chưa đầy 1 tháng đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa để xin tránh trú cho 2 mẹ con.

Tuy nhiên, khi họ đến nơi, bà Nguyễn Thị Kiều Dung - Phó trạm Y tế phường Tuy Hòa, nói rằng phòng đã đầy người, nhưng thực tế thì vẫn còn nhiều phòng trống…

Theo ông Nay Phi La, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ gặp gia đình cháu bé để xin lỗi, thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho mẹ và bé.

Đối với cán bộ Trạm Y tế phường Tuy Hòa, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục tập trung dọn dẹp cơ sở, khôi phục hoạt động khám chữa bệnh, tham gia phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Khi tình hình ổn định, sở sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có hướng xử lý phù hợp.

"Đây là vụ việc không đáng có, xảy ra trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ, chăm sóc sức khỏe cho người dân." – ông Nay Phi La nhấn mạnh.

Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Kiều Dung, sáng 19-11, mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh. Bà đã bố trí cho 3 hộ dân bị ngập sâu (tổng cộng 14 người) vào tránh trú tại trạm.

Khoảng 9 giờ sáng 20-11, khi nước lũ bắt đầu rút, 2 thanh niên đến xin cho hộ có cháu bé 25 ngày tuổi (không có mẹ và bé đi cùng) vào trú. Lúc này, bác sĩ nói nước đã rút nhiều, điện nước bị cắt, bà rất mệt mỏi sau 2 ngày 1 đêm trực liên tục giữa lũ; bảo họ đến UBND phường Tuy Hòa (nơi khô ráo, có lương thực) mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Theo bác sĩ Nguyễn Khoa Trình, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tuy Hòa, nhận thấy cách xử lý tình huống chưa khéo léo, bà Dung đã nhắn tin xin ý kiến chỉ đạo và bày tỏ sự hối tiếc.

Sáng 24-11, bà Dung cùng lãnh đạo Trạm Y tế phường Tuy Hòa đã đến nhà gia đình cháu bé xin lỗi, thăm hỏi, động viên và gửi quà, thể hiện tinh thần cầu thị, mong muốn được khắc phục sai sót.

"Ngành y tế luôn coi việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, sản phụ và trẻ em, là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống. Vụ việc tại Trạm Y tế phường Tuy Hòa là bài học lớn. Ngành y tế cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường đào tạo kỹ năng ứng phó, tinh thần phục vụ và y đức cho đội ngũ nhân viên y tế…" - ông Nay Phi La khẳng định.