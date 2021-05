Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An lý giải về thời điểm cho học sinh nghỉ học

Phụ huynh xôn xao về quyết định nghỉ hay học ở Nghệ An

Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều luồng thông tin về quyết định đi học của Sở GD&ĐT Nghệ An. Một số ít phụ huynh cho rằng, tình hình dịch bệnh ở cả nước đang diễn biến phức tạp và tại Nghệ An đã có 1 ca nhiễm Covid-19 nên cần thiết cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.



Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều người, nhiều thông tin cho rằng việc quyết định cho học sinh tiếp tục đi học là cần thiết và đúng trong thời điểm hiện tại. Bởi dù tỉnh Nghệ An đã có ca nhiễm Covid-19 nhưng cơ quan chức năng đang kiểm soát dịch tốt, các hoạt động xã hội đang diễn ra bình thường nên việc đến trường học tập là điều tất nhiên.

Những ngày qua, một số phụ huynh ở Nghệ An xôn xao về chuyện nghỉ hay học trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành chia sẻ, nếu đưa ra quyết định nghỉ học thì sẽ dễ dàng cho ngành giáo dục, nhưng lại gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh, kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó có xã hội, việc làm và thu nhập...

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành, ngành giáo dục tỉnh có thể hiểu được tâm lý của phụ huynh, vì dịch bệnh trên cả nước còn diễn biến phức tạp nên một số ít phụ huynh lo lắng cho con cái của mình. Tuy nhiên, việc phòng chống dịch đang được cơ quan chức năng kiểm soát tốt. Trong đó, ngành giáo dục tỉnh nhà cũng đã chủ động để ứng phó, phòng ngừa với tình hình dịch bệnh.

Theo đó, từ khi xuất hiện một ca bệnh Covid - 19 tại thị xã Hoàng Mai, ngành giáo dục Nghệ An chỉ trong một tuần đã có 2 lần điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ cho tất cả cấp học. Việc tổ chức kiểm tra học kỳ là theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để ngành giáo dục chủ động nếu dịch xảy ra bất ngờ, học sinh không thể học tập trung thì cũng đã hoàn thành các kỳ thi, kết thúc năm học.

Công tác phòng dịch tại các trường học ở Nghệ An luôn thực hiện nghiêm túc.

Sau khi hoàn thành các kỳ thi học kỳ, việc học trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn diễn ra bình thường. Điều này là theo đúng kế hoạch, chương trình năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

"Tỉnh đang kiểm soát dịch tốt. Địa phương có dịch như TX. Hoàng Mai thì đã cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến, rất bài bản.

Các địa phương khác thì các hoạt động xã hội, kinh tế, công việc vẫn diễn ra bình thường, các hàng quán dịch vụ vẫn mở nên các cháu vẫn đi học.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện công tác phòng dịch cẩn trọng theo đúng tiêu chí của Bộ Y tế, rất rõ ràng và đảm bảo an toàn cho cách cháu.

Sở Giáo dục cũng đang cân nhắc từng ngày, từng giờ, theo dõi sát diễn biến của dịch để có quyết định hợp lý, đúng đắn nhất", Ông Thái Văn Thành nói và cho biết, căn cứ tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT sẽ kết thúc năm học trước 1 tuần so với quy định.

Nhiều trường học được phun khử trùng, khử khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết thêm, Sở cũng đã chủ động "tấn công" dịch theo quyết định của Thủ tướng. "Thủ tướng nói ta không phải phòng ngừa mà chủ động tấn công dịch. Phải tấn công, chủ động. Ở đây Sở đã cho các cháu thi học kỳ kết thúc an toàn, sớm. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp thêm thì sẽ cho học sinh nghỉ học và học trực tuyến", ông Thành nói.

"Dù kịch bản nào Sở cũng chủ động và sẵn sàng"

Liên quan đến các kỳ thi quan trọng như các kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã chuẩn bị sẵn sàng, hướng dẫn cho các cơ sở, điểm thi chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, dự kiến thành lập hội đồng thi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, các giáo viên cho học sinh ôn tập đầy đủ.

Hiện công tác phòng dịch tại Nghệ An đang được lực lượng chức năng tỉnh kiểm soát, thực hiện tốt.

"Sở thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dù kịch bản nào thì Sở GD&ĐT Nghệ An cũng chủ động và sẵn sàng.

Về kỳ thi cấp 3 lớp 9 lên 10 thì Sở có tính đến nhiều phương án. Sở đã chuẩn bị 1 kế hoạch bài bản, ôn tập cho học sinh lớp 9. Chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, đã dự kiến các điểm thi và hội đồng thi. Dự kiến mồng 3,4 tháng 6 sẽ diễn ra kỳ thi. Đến mồng 6/6, thi trường Chuyên.

Để phòng ngừa dịch và nếu dịch phức tạp không thể tổ chức thi, Sở đã dự kiến đến kịch bản xét tuyển", Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An nói và cho biết, Sở hiện đã chuẩn bị sẵn sàng các bộ tiêu chí để xét tuyển.

Trưa 12/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn Phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, căn cứ tình hình dịch bệnh thì Sở đã quyết định các trường, đơn vị trực thuộc điều chỉnh kế hoạch dạy học xong trước ngày 17/5 và kết thúc năm học trước ngày 24/5.

Với kế hoạch này, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ học trước 1 tuần so với kế hoạch năm học và kết thúc năm học sớm hơn 1 tuần so với dự kiến.