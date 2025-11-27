Giám đốc BV Phổi Quảng Ninh: 'Tôi chưa nói ai đúng ai sai, tôi cũng có thể sai'

Ông Hoàng Văn Hy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Ảnh: Cổng thông tin Sở Y tế Quảng Ninh.

Ông Hoàng Văn Hy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi Quảng Ninh xác nhận, người đệ đơn là ông Vũ Tùng Lâm, hiện đang giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Sự việc xảy ra từ tháng 3/2025 và các nội dung liên quan đã được ông báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Khi phóng viên đặt lịch làm việc với lãnh đạo bệnh viện, ông Hy từ chối với lý do “đã có lịch làm việc”, hơn nữa ông cũng đang phải chịu áp lực công việc khi cuối năm nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra và phải điều hành công tác của bệnh viện. Phóng viên mong muốn được ông cung cấp văn bản báo cáo mà bệnh viện đã gửi Sở Y tế, giám đốc Bệnh viện khẳng định: “không có văn bản nào để cung cấp, bởi đang trong quá trình xác minh".

Trong cuộc trao đổi, ông Hoàng Văn Hy nhiều lần nhắc tới việc ông “chưa kết luận điều gì” liên quan tới các nội dung tố cáo của cấp dưới. Ông nói, về nguyên tắc, việc xác định đúng – sai phải chờ cơ quan chức năng đánh giá. "Tôi chưa nói ai đúng ai sai", ông Hy nói và cho biết thêm bản thân ông “cũng có thể sai” ở một số khâu quản lý, điều hành.

Người tố cáo đã bỏ việc nhiều tháng

Một chi tiết đáng chú ý trong nội dung chia sẻ của ông Hoàng Văn Hy với phóng viên là tình trạng công tác của người đứng đơn , tức ông Vũ Tùng Lâm. Theo ông Hy, mặc dù ông Lâm “hiện vẫn là Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính”, chưa có quyết định miễn nhiệm hay thôi việc, nhưng “từ tháng 3 đến nay (ông Lâm- PV) không quay lại cơ quan làm việc”.

Người đệ đơn đã hơn 150 ngày chưa đến cơ quan làm việc.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: một cán bộ giữ chức phó phòng, nghỉ không đi làm nhiều tháng liền thì bệnh viện đã áp dụng biện pháp quản lý nào (đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật, tạm thời phân công lại nhiệm vụ…) hay chưa, ông Hy cho biết mình “đã ủy quyền cho một phó giám đốc” trực tiếp xử lý vụ việc liên quan ông Lâm và báo cáo Sở Y tế, vì “tự mình làm thì không công minh”.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Quảng Ninh không cung cấp thêm chi tiết về quá trình xem xét trách nhiệm hay các bước xử lý nội bộ đối với cán bộ đứng đơn tố cáo, đồng thời lặp lại quan điểm: tất cả đang nằm trong diện kiểm tra, xác minh nên “không thể nói sâu”.

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra đang tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuyên môn, tài chính dược và sử dụng đầu tư công tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy ngoài việc phải xem xét trách nhiệm đối với bác sĩ Trưởng Khoa Nội 3 có hành vi cung cấp thuốc ngoài danh mục, bệnh viện còn bộc lộ một số tồn tại trong thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động và quy trình quản lý hồ sơ bệnh án trong một ca tử vong.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, ông Vũ Tùng Lâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Phổi Quảng Ninh đã gửi đơn phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường tại bệnh viện. Đơn tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: tình trạng bán thuốc ngoài cho bệnh nhân có thẻ BHYT tại Khoa Nội 3 dù đã bị lãnh đạo bệnh viện phát hiện, lập biên bản nhưng đến nay chưa xử lý trách nhiệm; nghi vấn chỉ đạo sửa chữa hồ sơ bệnh án liên quan trường hợp bệnh nhân Trịnh Văn Thắng đang điều trị tại bệnh viện nhưng tử vong đột ngột khi ra ngoài; việc chi trả chế độ, tiền lương cho người lao động; và dấu hiệu lãng phí, sử dụng kém hiệu quả khối tài sản công trị giá hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng sau đầu tư nâng cấp.

Trước phản ánh và sức ép dư luận, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra, phối hợp các cơ quan chức năng xác minh toàn diện hoạt động tại Bệnh viện Phổi, xoay quanh 4 nhóm nội dung nêu trên. Trong thông tin báo chí phát đi ngày 25–26/11, Sở Y tế cho biết bước đầu có cơ sở xác định bác sĩ Đỗ Quảng Hùng, Trưởng Khoa Nội 3, đã cung cấp thuốc không thuộc danh mục thuốc của bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân, đồng thời khẳng định quan điểm “không có vùng cấm” và sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có).