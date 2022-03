Giải rượu thế nào cho đúng? Quy tắc '5 nên 1 tránh' từ chuyên gia Harvard

Các triệu chứng của say rượu, ví dụ như mệt mỏi, buồn nôn và đau đầu, giống như một lời nhắc nhở rằng cơ thể đã tiêu thụ quá nhiều rượu.

Một số người say rượu cũng bị nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, hoặc chóng mặt, quay cuồng.

Theo Harvard Health (chuyên trang về y tế của Trường Y Harvard), rượu được chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất trở nên độc hại nếu tồn tại trong cơ thể với số lượng lớn.

Uống rượu cũng cản trở hoạt động của não trong khi ngủ, vì vậy người say rượu đôi khi cũng có thể bị khó ngủ.

Tiến sĩ Robert Swift, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Các vấn đề Cựu chiến binh Providence ở Rhode Island, Mỹ, đã chia sẻ trên Harvard Health về các bí quyết giải rượu.

Một trong những cách giải rượu được truyền tai phổ biến nhất là uống nhiều rượu hơn. Nhiều người tin rằng cảm giác say rượu xảy ra khi một người ‘cai rượu’, do vậy, uống thêm rượu có thể giảm cảm giác nôn nao khó chịu.

Tuy nhiên, tiến sĩ Swift khuyến cáo mọi người không nên làm theo cách này. Ông nói với Harvard Health: "Điều không giúp bạn giải rượu".

5 cách giải rượu hiệu quả

Dưới đây là 5 cách giải rượu hiệu quả, theo tư vấn của tiến sĩ Swift:

1. Uống nước lọc và các loại nước khác có thể giúp bạn giải rượu.

2. Caffeine trong trà và cà phê có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn.

3. Một số loại thực phẩm cũng có thể hữu ích. Rượu có thể làm giảm lượng đường trong máu, do đó, ăn các loại thực phẩm chứa carbohydrate như bánh mì, cơm… có thể giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, giảm đau đầu hoặc cảm giác mệt mỏi.

Ăn các loại thực phẩm chứa carbohydrate có thể giúp giải rượu nhanh. (Ảnh minh họa)

4. Thực phẩm giàu vitamin B và kẽm cũng có thể giúp giảm cảm giác nôn nao.

5. Thuốc giảm đau có thể giúp làm dịu cơn đau, nhưng điều quan trọng là phải tránh xa Tylenol vì rượu còn sót lại trong cơ thể có thể làm trầm trọng thêm tác dụng độc hại của thành phần hoạt tính acetaminophen của Tylenol đối với gan.

Cuối cùng, để đề phòng say ‘bí tỉ’, bạn hãy tránh đồ uống có màu sẫm vì chúng có thể khiến cơn say ‘vật vã’ hơn. Các loại rượu có màu trong suốt, chẳng hạn như vodka và gin, sẽ khiến bạn đỡ say hơn các đồ uống có màu tối, như rượu whisky và rượu vang đỏ.

Tốt hơn hết, bạn không nên uống quá nhiều rượu ngay từ đầu để tránh say rượu. Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho Người Mỹ - ban hành bởi chính phủ Mỹ, mức tiêu thụ rượu bia vừa phải là một khẩu phần mỗi ngày đối với phụ nữ và hai khẩu phần mỗi ngày đối với nam giới.

Theo đó, một khẩu phần rượu bia tiêu chuẩn là khoảng:

• 355 ml bia thông thường

• Hoặc 150 ml rượu vang

• Hoặc 45 ml rượu mạnh

(Nguồn: The Sun)

https://soha.vn/giai-ruou-the-nao-cho-dung-quy-tac-5-nen-1-tranh-tu-chuyen-gia-harvard-20220319104929581.htm