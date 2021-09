Giải mã "Trò chơi con mực": Sự thật sau những ván đấu sinh tử khốc liệt

Dù mới công chiếu 1 tuần nhưng bộ phim Hàn Quốc "Squid Game" đã đạt được thành tích đáng nể, lượt xem vượt lên trên series giáo dục giới tính của Anh "Sex Education", giành vị trí số một tại Việt Nam, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Vậy đâu là yếu tố tạo nên sự thành công của bộ phim sinh tồn 9 tập này?

Kịch bản gay cấn theo motif sinh tồn

Squid Game (tựa Việt: Trò chơi con mực) là tác phẩm của đạo diễn Hwang Dong Hyuk, có nội dung xoay quanh một trò chơi sinh tồn chết người mô phỏng theo trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc có tên là "con mực".

Theo đó, người chơi sẽ đối đầu trong sân chơi được vẽ giống hình một con mực ống với 2 phe: Phe tấn công và phe phòng thủ. Để giành chiến thắng, phe tấn công phải di chuyển trong vạch và tiến đến được hình tam giác nhỏ trên đầu ống mực.

Squid Game mang màu sắc nổi bật, đậm chất giải trí.

Trong lúc đó, phe phòng thủ phải làm mọi cách để ngăn cản phe phòng thủ tiến được đến đích cuối. Đây cũng là trò chơi cuối cùng trong những ván đấu sinh tử trong bộ phim để tìm ra người chiến thắng và sở hữu mức phần thưởng khổng lồ 45,6 tỷ won.

Trước nay, những bộ phim theo đề tài sinh tử kịch tính vốn thu hút người xem ở nhiều độ tuổi. The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) hay As the Gods Will (2014) là những tác phẩm thành công khi khai thác đề tài này.

Vì thế, Squid Game không tránh được sự so sánh khi đặt lên bàn cân với các tác phẩm đi trước. Giải thích cho các chi tiết tương tự với As the Gods Will (2014), đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho hay, ông đã cầm kịch bản từ năm 2008, tuy nhiên phải xây dựng các tình tiết dữ dội cho phù hợp với văn hóa Á Đông. Vì thế, các chi tiết giống với bộ phim của Nhật Bản là sự trùng hợp.

Những yếu tố kịch tính thu hút người xem.

Sự khác biệt rõ rệt nhất của Squid Game với các series cùng thể loại được thể hiện trong cách những người chơi trong phim sẵn sàng tham gia vào trò chơi chết người. Từ đây, họ dần lộ những mặt tối bên trong để thực hiện được tham vọng về sự sống và tiền thưởng.

Đồng thời, những yếu tố trang phục, màu sắc nổi bật dựa theo trò chơi dân gian của Hàn Quốc giúp bộ phim mang nhiều trải nghiệm giải trí, vừa thực tế, thú vị, vừa căng thẳng đến thót tim.

Bài học ý nghĩa về xã hội khốc liệt

Một yếu tố không thể không kể tới làm nên sự khác biệt và thành công của series Hàn Quốc này là cách xây dựng kịch bản đậm chất Hàn Quốc, với yếu tố nội tâm nhân vật được đề cao.

Không đơn thuần bàn về sự sống và cái chết, Squid Game là bức tranh về sự chênh lệch giàu nghèo, khi những người tham gia đấu trường sinh tử bị coi là những kẻ thất bại nợ nần, địa vị xã hội thấp kém.

Còn kẻ điều khiển cuộc chơi và chứng kiến sự đấu đá khốc liệt như một trò chơi tiêu khiển là tầng lớp giàu có.

Squid Game ẩn chứa ý nghĩa sâu xa về sự sinh tồn trong xã hội hiện đại.

Những vấn đề về phân tầng xã hội, sự đấu tranh giai cấp và bế tắc của giáo dục luôn là vấn đề gây tranh cãi ở Hàn Quốc nói riêng và nền văn hóa châu Á nói chung. Vì thế, những tình huống gay cấn nhưng không kém phần cảm động, mang tính chất giáo dục được coi là điểm cộng của bộ phim.

Giải thích cho ý nghĩa của seris này, đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho hay: "Tôi muốn kết nối giữa những trò chơi hoài cổ của thời thơ ấu và cảm giác cạnh tranh không ngừng của người lớn thời hiện đại".

Đạo diễn xuất sắc, diễn viên ấn tượng

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk là tên tuổi làm nên thành công của nhiều tác phẩm đình đám như Silenced, Miss Granny, The Fortress. Việc xây dựng kịch bản suốt hơn 10 năm phần nào thể hiện sự đầu tư của ông vào tác phẩm sinh tồn đầu tiên của Hàn Quốc này.



Ngoài ra, nhạc phim mang không khí vui nhộn, căng thẳng đến rợn người do nhà soạn nhạc Jung Jae Il - người đã làm nên thành công cho Ký sinh trùng là yếu tố không thể thiếu giúp đẩy cảm xúc của người xem.



Yếu tố then chốt tạo nên thành công của tác phẩm này không thể bỏ qua sự diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Dàn diễn viên làm tròn vai diễn với nội tâm phức tạp.

Vai nam chính Seong Gi Hun do tài tử Lee Jung Jae thể hiện. Vào vai ông bố nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, có nguy cơ mất con gái, Seong Gi Hun trưởng thành qua từng tập phim, dù vậy cũng có lúc nhân vật bị sự ích kỷ của bản thân làm cho mù quáng.

Nhân vật Oh II Nam do nam diễn viên gạo cội Oh Young Soo đóng. Là người chơi số 1 trong trận chiến sinh tồn, ông lão không sợ sệt và thoải mái tận hưởng trò chơi, dù có lúc ông quên đi chính tên của mình vì mang trong mình khối u não.

Nhân vật Cho Sang Woo của tài tử Park Hae Soo là người thông minh, quyết đoán nhưng dần biến chất khi thử thách trò chơi ngày càng khép chặt.

Diễn viên khách mời là tên tuổi hàng đầu Hàn Quốc.

Nhân vật nữ Kang Sae Byeok do nữ diễn viên Jung Ho Yeon đảm nhận là một người đào tẩu khỏi đất nước với mong ước có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô khổ sở vì thường xuyên bị một tên côn đồ bắt nạt, nhưng nhờ sự thông minh nhạy bén, Kang Sae Byeok đã thoát được nhiều cái bẫy chết người trong trò chơi.

Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của 2 cameo là tài tử Gong Yoo và Lee Byung Hun. Đồng thời, dàn diễn viên phụ dù ít đất diễn nhưng thể hiện xuất sắc nét diễn biến tâm lý nhận được nhiều lời khen từ khán giả.