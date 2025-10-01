Giải mã sức hút của thử thách chạy trực tuyến S-Race School Online

Ngay từ khi mở đăng ký, thử thách S-Race School Online đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các vận động viên là học sinh, thầy cô và nhà trường trên khắp cả nước. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút của S-Race School Online 2025?

Sự đồng hành của thầy cô giáo

S-Race School Online là thử thách chạy trực tuyến tiên phong kết hợp rèn luyện thể chất học đường với nền tảng số. Xuyên suốt 30 ngày (1/10 - 30/10), đây là sân chơi thể thao giúp học sinh trên toàn quốc nuôi dưỡng thói quen vận động lành mạnh.

Năm 2025 đánh dấu sự đổi mới của thử thách với nội dung thi đấu dành riêng cho giáo viên. Từ đây, thầy cô trở thành người bạn đồng hành thực sự của học sinh trên hành trình rèn luyện thể chất.

S-Race School Online 2025 là một trong chuỗi hoạt động của thương hiệu S-Race School, thuộc Giải chạy học sinh S-Race - dự án thể thao học đường đạt kỷ lục thế giới do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Truyền thông Unicomm hợp tác thực hiện. Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành, thương hiệu TH Mistori là nhà tài trợ vàng của S-Race 2025.



Nội dung thi đấu hấp dẫn

S-Race School Online 2025 có 6 nội dung cá nhân: 30km (học sinh THCS), 45km (học sinh THPT), 60km (giáo viên). Với 3 nội dung Nhóm trường học (trường Tiểu học, THCS, THPT), cự ly là 1.000km.

Đó không chỉ là thử thách về thể chất, mà còn là bài học về kỷ luật và nghị lực. Mỗi bước chạy là một lần vượt qua chính mình, để các bạn học sinh mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Tinh thần sẻ chia với cộng đồng

Tham dự S-Race School Online 2025, mỗi vận động viên chính là một chiến binh thiện nguyện. Cụ thể, với mỗi km được hoàn thành tại S-Race School Online, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - đối tác thiện nguyện của giải đấu sẽ đóng góp 200 đồng vào Quỹ điều trị khuyết tật vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng triệu bước chân trên đường chạy chính là những món quà ý nghĩa tới các em nhỏ kém may mắn. Qua đó, S-Race School Online hy vọng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, giáo dục tinh thần sẻ chia, cùng thể hệ trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và nhân cách.

Đặc biệt, ngay trước giờ khởi tranh, S-Race School Online 2025 đã ghi dấu một cột mốc đặc biệt: lần đầu tiên thử thách thể thao học đường chạm mốc hơn 100.000 vận động viên đăng ký. 100.000 chính là con số “biết nói”, là lời khẳng định cho sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng học sinh, thầy cô và nhà trường trên khắp cả nước. Đây đồng thời là bước đệm quan trọng để thương hiệu S-Race School tiếp tục mở rộng, phát triển các mô hình hoạt động mới trong tương lai.

Song song với thử thách trực tuyến, cuộc thi “Trường học Khỏe mạnh” cũng đang được triển khai từ 1/10 - 20/11, khuyến khích thầy cô và học sinh chia sẻ những câu chuyện, khoảnh khắc tập luyện thể thao và lối sống lành mạnh.



