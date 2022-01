Giải FIFA The Best: Lewandowski "đánh đổ" Messi; Ronaldo lặng lẽ nhận phần thưởng an ủi

Vào thời điểm Quả bóng vàng được công bố, Messi đánh bại Lewandowski nhờ dư âm của chức vô địch Copa America. Tuy nhiên, trong cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2021 do FIFA trao tặng, tiền đạo người Ba Lan đã vượt lên nhờ phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Tại lễ trao giải FIFA The Best 2021, Lewandowski đã về nhất với 48 điểm bầu chọn và lần thứ hai trong sự nghiệp đoạt giải thưởng danh giá. Còn Messi do gần như "mất tích" tại Ligue 1 ở nửa cuối năm 2021 nên chỉ về đích thứ hai. Vị trí thứ ba thuộc về Salah.

Niềm vui của Lewandowski

Ronaldo mặc dù vẫn ghi bàn khá ổn định nhưng thành tích nghèo nàn của Juventus và Man United khiến anh tụt lại, chỉ đứng thứ 7 chung cuộc.

Tuy nhiên, BTC giải vẫn an ủi CR7 bằng hạng mục mang tên Giải thưởng đặc biệt nhằm tôn vinh kỷ lục ghi 115 bàn thắng cho ĐTQG mà anh mới thiết lập. Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử giải thưởng này được trao.

Ronaldo nhận giải từ FIFA





Chi tiết các giải thưởng tại FIFA The Best 2021 - The Best FIFA Men's Player (Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm): Lewandowski - The Best FIFA Men's Coach (Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm): Thomas Tuchel - The Best FIFA Men's Goalkeeper (Thủ môn nam xuất sắc nhất năm): Edouard Mendy - The Best Men FIFA Special Award (Giải thưởng đặc biệt dành cho cầu thủ nam): Ronaldo

- The Best FIFA Women's Player (Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm): Alexia Putellas - The Best FIFA Women's Coach (Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm): Emma Hayes - The Best FIFA Women's Goalkeeper (Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm): Christiane Endler - The Best Women FIFA Special Award (Giải thưởng đặc biệt dành cho cầu thủ nữ): Christine Sinclair - FIFA FIFPro Men's World 11 (Đội hình nữ tiêu biểu của năm) - FIFA FIFPro Men's World 11 (Đội hình nam tiêu biểu của năm) - FIFA Fair Play Awards (Hành động Fair Play của năm): Đội tuyển Đan Mạch - The FIFA Fan Awards (Cổ động viên của năm): Người hâm mộ đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020





https://soha.vn/giai-fifa-the-best-lewandowski-danh-do-messi-ronaldo-lang-le-nhan-phan-thuong-an-ui-20220118063831984.htm