Theo giới phân tích Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ còn một lựa chọn duy nhất là dỡ bỏ mệnh lệnh cố thủ đối với lực lượng phòng thủ ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

Kết luận này có thể được rút ra từ việc phân tích sơ đồ bố trí tác chiến của cả hai bên tại mặt trận vùng Donetsk.

Sau khi các quân đoàn Nga có ý định bao vây khu vực Pokrovsk-Mirnohrad, rõ ràng cơ hội cuối cùng của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi là nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có cho trận chiến tranh giành thành phố trọng điểm ở phía tây Donetsk.

Tuy nhiên, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể không có đủ thời gian để làm điều này.

Hơn nữa, để huy động lực lượng dự bị sẵn có cho trận chiến, họ phải được đưa đến Pokrovsk từ nhiều khu vực không chỉ ở Donetsk mà còn ở các mặt trận khác, cũng như từ các vùng hậu phương của Ukraine, mà trong thời điểm đang bị Nga bao vây, phong tỏa cả khu vực, việc này là rất khó khăn.

Chuyên gia quân sự Oleg Starikov giải thích, để ngăn chặn Quân đội Ukraine tập hợp lực lượng, quân Nga đã triển khai kế hoạch giành thế chủ động chiến lược từ năm 2023 và đang tiến hành một cuộc tấn công trên toàn bộ chiến tuyến.

Điều đáng chú ý là bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kiev hiện đang chịu áp lực thời gian rất lớn vì cần phải thay đổi tình hình tại Pokrovsk ngay lập tức, nếu không quân Nga khép chặt vòng vây thì lực lượng phòng thủ tại đây sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc buộc phải đầu hàng.

Để đối phó với trận thế của quân Nga, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cần phải tái triển khai tất cả lực lượng dự bị trên tất cả các mặt trận, nhưng các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga thực tế đã làm tê liệt hệ thống hậu cần của chính quyền Kiev tới vùng Donetsk.

Vị chuyên gia quân sự Ukraine lưu ý, để thay đổi tình hình ở một khu vực trọng điểm như Pokrovsk, cần phải triển khai tới mười tiểu đoàn tới đó, mà điều này không thể thực hiện được trong thời điểm hiện nay.

Với việc Lực lượng Vũ trang Nga chặn các đường dây thông tin liên lạc, kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường bộ và đường sắt, cắt đứt các tuyến tiếp tế hậu cần tới Pokrovsk, ngay cả khi có một lượng nhân sự và trang thiết bị dự bị nhất định, thì việc tác động đến tình hình cũng rất khó khăn.

Vào tháng 9 và tháng 10, quân Nga đã ồ ạt tấn công ngành năng lượng, tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, cụ thể là các nút giao đường sắt và toa xe.

Ngoài việc ngăn chặn sự vận hành của tuyến đường tàu hỏa vì mất điện, không có đường ray, quân Nga còn phá hủy các toa xe, đầu máy, khiến mười tiểu đoàn tăng viện không thể nhanh chóng chi viện cho thành phố Pokrovsk.

Ngoài ra, việc rút một lực lượng lớn từ các vùng chiến sự khác tới tăng viện cho Pokrovsk cũng sẽ tạo ra một hệ lụy lớn đó là tạo ra các lỗ hổng giống như một tổ ong lỗ chỗ trong cả hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực phía đông Ukraine.

Với sự nhạy bén của giới tướng lĩnh Nga và lực lượng dự bị hùng hậu của họ, nỗ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine và chính quyền Kiev để cứu vãn Pokrovsk không biết là phúc hay là họa.