Giá xăng ra sao khi giá dầu lao dốc? Chuyên gia thế giới khẳng định "còn lâu"! Vì sao?

Khủng hoảng 1973 có lặp lại?

Sau khi tăng một cách mất kiểm soát kể từ khi nổ ra chiến sự ở Ukraine, giá dầu thế giới đang nhanh chóng giảm mạnh. Được biết, giá dầu đã tăng thêm khoảng 80 cent (khoảng 20.000 đồng) trong vòng hai tuần vừa rồi.

Đối với người dân Mỹ và các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu, ảnh hưởng lớn nhất của họ chính là giá xăng dầu. Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền nước này đang làm mọi cách để giảm bớt các áp lực tài chính do chi phí năng lượng tăng cao, bao gồm việc giải phóng 60 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp.

Trong những năm 1970, việc đánh vào giá dầu là một vũ khí hữu hiệu của các quốc gia. Nguồn: thevintagenews.com.

Phân tích từ tờ Newsweek cho thấy hành động này của chính phủ sẽ giúp ích rất nhiều cho những người có thu nhập không quá cao hay những người có nhu cầu cao sử dụng xăng dầu để phục vụ cho mục đích di chuyển.



Tình trạng này gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng xăng dầu năm 1973. Hôm 9/3 vừa rồi, Bộ trưởng kinh tế Pháp, ông Bruno Le Maire, đã đưa ra lời cảnh báo rằng hệ lụy của tình trạng khan hàng và tăng giá xăng dầu rất có thể lớn tương đương với khủng hoảng năm 1973, buộc các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất, làm cản trở đà phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 được cho là có nguy cơ lặp lại. Nguồn: thevintagenews.com.

Bất chấp cảnh báo của ông Bruno Le Maire, giá dầu thô bắt đầu giảm. Do Trung Quốc đang tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nước này, người dân và các công ty buộc tạm dừng hoạt động dẫn đến nhu cầu về xăng dầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới này sụt giảm, các quốc gia khác có cơ hội nhập khẩu nhiều dầu hơn từ Iran - do Iran đã tạm thời mất thị trường của Trung Quốc.



Iran là một trong các quốc gia cung cấp dầu thô lớn nhất khu vực Trung Đông và trên thế giới. Trong năm 2020, sản lượng xuất khẩu dầu thô của Iran chiếm tới 25% khu vực Trung Đông và 12% trên thế giới. Trong tháng 1 vừa rồi, bất chấp các lệnh cấm từ Mỹ, lượng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày từ Iran đạt tới con số hơn 1 triệu thùng. Tuy nhiên, con số này chưa thấm tháp vào đâu so với năm 2017, khi nước này chưa bị Mỹ áp đặt các lệnh cấm vận.

Lượng dầu xuất khẩu từ Iran trong các năm từ 2013-2020 (đơn vị: triệu thùng). Nguồn: Cơ quan quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ.

Giá dầu giảm, giá xăng vài tuần nữa mới giảm

Trước tình hình này, giá xăng tại Mỹ có thể giảm khoảng 4 USD/gallon trong một vài tuần tới, theo những gì ông Patrick de Haan, trưởng bộ phận Phân tích xăng dầu, đăng tải trên trang Twitter vào tối thứ 2 vừa rồi.



Tại Bang Massachusetts, giá xăng trung bình hôm thứ 3 vừa rồi vào khoảng 4,34 USD/gallon, giảm 2 cent so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, chi phí để đổ đầy bình vẫn còn cao hơn 24% so với thời điểm một tháng trước.



Gallon là đơn vị đo lường thể tích phổ biến ở Mỹ. 1 gallon = 3,785 lít.



Patrick de Haan đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân của mình rằng giá xăng sẽ giảm khoảng 4 USD/gallon trong vòng một vài tuần tới.

Trong quá khứ, xăng mất khá nhiều thời gian để đảo chiều so với dầu thô. Điều này là sự thật, nhiều nhà bán lẻ được ghi nhận đã cố tình khai thác sự biến động của thị trường dầu bằng việc chỉ giảm giá từng chút một, không thấm tháp gì so với đà giảm của giá dầu.



Các doanh nghiệp bán lẻ tại nước này lấy lý do rằng trong thời gian vừa rồi, họ đã phải chịu nhiều thua lỗ do đại dịch, hơn nữa việc bán khí đốt không lời lãi được bao nhiêu. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để họ có thể tìm các thu hồi lại vốn và tăng lợi nhuận của mình lên.

Giá xăng bắt đầu giảm nhưng không nhanh như giá dầu. Nguồn: Newsweek.

Bà Mary Maguire, giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ tại vùng AAA Đông Bắc cho biết: “Giá xăng nơi tôi thường xuyên mua đã giảm khoảng 0,25 USD/ gallon. [...] Một trạm xăng chỉ chuyên bán xăng sẽ giữ giá xăng ở mức cao lâu hơn các trạm xăng có bán kèm các dịch vụ khác như rửa xe hay cửa hàng tiện lợi”.



Cũng theo bà Mary, có thể mất tới 6 tháng để giá xăng bình ổn trở lại so với giá dầu. Song, điều này vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của xã hội như tình hình chính trị, dịch bệnh và các chính sách công.

Rất nhiều người dân cảm thấy bất mãn trước tình hình xăng dầu tăng và cho rằng có sự “nhúng tay” của các nhà bán lẻ xăng dầu.



