Giá vàng hôm nay: Tăng sốc ngày đầu tháng, giới đầu cơ ồ ạt gom hàng

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC

Lúc 8h40, giá vàng trong nước niêm yết như sau:

SJC: 56,60 - 57,22 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng cả 2 chiều chiều mua vào chiều bán ra.

Doji: 56,60 - 57,55 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng cả 2 chiều chiều mua vào chiều bán ra.

PNJ: 56,50 - 57,30 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu: 57,03 - 57,48 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Phú Quý: 57,05 - 57,65 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra.

GIÁ VÀNG QUỐC TẾ

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York chốt phiên tăng 31 USD lên 1.757,2 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 6h sáng nay, ngày 1/10, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.753,28 USD/Ounce, tăng khoảng 24 USD/Ounce.

Giá vàng thế giới giao tháng 11/2021 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.754,9 USD/Ounce, giảm 3,7 USD/Ounce trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 30/9, giá vàng giao tháng 11/2011 đã tăng khoảng 29 USD/Ounce. So với đầu năm 2021, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 247 USD.

Giá vàng ngày 1/10 tăng mạnh chủ yếu do đồng USD suy yếu trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa đưa ra một loạt cảnh báo về triển vọng kinh tế Mỹ.

Cụ thể, phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Powell cho rằng nền kinh tế Mỹ "còn xa mới đạt được toàn dụng lao động". Ông Powell cũng cảnh báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao cho đến khi các điểm nghẽn về nguồn cung được giải quyết.

Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm tránh khả năng đóng chính phủ nước này phải đóng cửa một phần do hết ngân sách. Dự luật này đã được đệ trình lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành.

Bộ Lao động Mỹ cũng vừa công bố số đơn thất nghiệp theo tuần của Mỹ tăng 11.000 đơn và cao hơn nhiều so với dự đoán.

Việc đảo chiều ấn tượng từ đáy 6 tuần của kim loại quý này cũng được cho là do các nhà đầu cơ "săn lùng món hời" mua vàng giảm giá và chỉ số USD giảm xuống mức thấp hàng ngày sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó.

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách bán chạy "Rich Dad Poor Dad", nhận định, toàn bộ thị trường, bao gồm Bitcoin, vàng, chứng khoán sắp phải đối mặt với sự sụp đổ nghiêm trọng vào tháng 10. Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng, FED và USD suy yếu sẽ dẫn đến lợi nhuận cho vàng.