Giá vàng hôm nay 6/10: Quay đầu giảm mạnh

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC



Cập nhật lúc 8h32, giá vàng trong nước đang giao dịch như sau:

SJC: 56,70 - 57,42 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

PNJ: 56,75 - 57,45triệu đồng/lượng, giảm 430.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 230.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý: 57,20 - 57,70 triệu đồng/lượng.

Doji: 56,70 - 57,65 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG QUỐC TẾ

Đầu giờ sáng (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 1.760 USD/ounce, giảm 10 USD so với phiên giao dịch liền trước. vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.750 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 5/10 thấp hơn khoảng 7,6% (144 USD/ounce) so với đầu năm 2021.

Giá vàng đảo chiều đi xuống khi giới đầu tư dồn vốn vào cổ phiếu và trái phiếu Mỹ, đồng USD hồi phục sau nhiều ngày suy yếu. Trong phiên đầu tuần, chứng khoán Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.

Đồng USD tăng trở lại do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn trong đó có đồng bạc xanh. Sự suy giảm của một số đồng tiền chủ chốt như euro, Nhân dân tệ… cũng giúp đẩy đồng USD đi lên.

6h sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,98 điểm, tăng 0,2%.

Ông Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao về châu Á - Thái Bình Dương tại OANDA, cho biết thị trường chứng khoán châu Á giảm giá đang thúc đẩy các nhà đầu tư đổ bộ vào đồng USD, điều này gây áp lực lên vàng. Giá vàng có thể sẽ nằm trong phạm vi 1.750 - 1.785 USD trước khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố.