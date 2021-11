Giá vàng hôm nay 5/11: Bật tăng trở lại, hồi sinh từ đáy 3 tuần

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC



Lúc 8h22, giá vàng trong nước đang được các doanh nghiệp điều chỉnh như sau:

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,95 - 58,67 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,80 - 58,35 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Tập đoàn PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,90 - 58,55 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,90 - 58,50 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

GIÁ VÀNG QUỐC TẾ

6h sáng nay 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.791,10, tăng 18 USD mỗi ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.792 USD/ounce, giảm 0,6 USD/Ounce trong phiên nhưng đã tăng 17 USD so với cùng thời điểm ngày 4/11.

Lúc 7h15, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com tăng nhẹ 0,1 USD, lên 1.791,9 USD/ounce. Giá vàng giao ngay chốt phiên tại thị trường New York tăng 22,5 USD, lên 1.791,8 USD/ounce.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco sáng nay.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng dựng đứng trở lại sau một phiên tụt giảm trước đó từ đáy của 3 tuần. Vàng tăng giá trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ siết chương trình bơm tiền ngay trong tháng 11 nhưng chưa vội nâng lãi suất.



George Milling-Stanley - chiến lược gia vàng chính tại State Street Global Advisors - hy vọng vàng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn khi thị trường chứng khoán tiếp tục tăng cao kỷ lục.

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng vọt so với hầu hết các đồng tiền khác. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,33 điểm, tăng 0,47%.

Hiện thị trường vàng đang chịu áp lực từ lực bán từ nhà đầu tư tổ chức thông qua quỹ tín thác vàng hàng đầu thế giới SPDR Gold Trust. Hôm 3/11, quỹ này bán ra 1,45 tấn, lượng nắm giữ chỉ còn 978,07 tấn.