Giá vàng giảm mạnh, người mua ở giá 191 triệu/lượng đang lỗ bao nhiêu tiền so với gửi tiết kiệm?

Giá vàng trong nước đã giảm rất sâu so với mức đỉnh từng thiết lập đầu năm 2026.





Thị trường vàng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh sau những đợt tăng giá liên tiếp trước đó. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC đã có thời điểm lên tới 191 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3/2026, trong khi mặt bằng giá cuối tháng 10 đã giảm đáng kể.

Theo mức giá cập nhật ngày 1/11, giá vàng miếng tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giá bán ra hiện thấp hơn 52 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 27,2%.

Mua vàng ở đỉnh, 1 tỷ đồng có thể mất gần 290 triệu đồng

Giả sử một nhà đầu tư mua vàng miếng SJC tại mức giá 191 triệu đồng/lượng. Nếu bán lại theo giá mua vào hiện tại của Công ty SJC là 136 triệu đồng/lượng, người này chịu khoản lỗ 55 triệu đồng/lượng, tương đương 28,8% số vốn ban đầu.

Với các quy mô nắm giữ khác nhau, khoản lỗ tạm tính như sau:

Lượng vàng Vốn mua ban đầu Giá trị bán hiện tại Lỗ tạm tính 1 lượng 191 triệu 136 triệu 55 triệu 2 lượng 382 triệu 272 triệu 110 triệu 5 lượng 955 triệu 680 triệu 275 triệu 10 lượng 1,91 tỷ 1,36 tỷ 550 triệu

Đáng chú ý, nếu không mua vàng ở vùng đỉnh mà lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng, kết quả tài chính có thể hoàn toàn khác.

Giả sử một người có 955 triệu đồng vào đầu tháng 3/2026, thay vì mua 5 lượng vàng ở mức 191 triệu đồng/lượng, người này gửi tiết kiệm với lãi suất 7–8%/năm. Sau 8 tháng, khoản tiền lãi ước tính đạt 44,6–50,9 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên khoảng 999,6 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, nếu dùng 955 triệu đồng để mua 5 lượng vàng tại vùng đỉnh, giá trị bán lại theo mức giá mua vào ngày 1/11 chỉ còn 680 triệu đồng, tương đương khoản lỗ 275 triệu đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa hai phương án lên tới khoảng 320–326 triệu đồng chỉ sau 8 tháng.

Nếu tính trên số vốn 1 tỷ đồng, phương án gửi tiết kiệm với lãi suất 7–8%/năm có thể mang về khoảng 46,7–53,3 triệu đồng tiền lãi trong cùng thời gian. Ngược lại, khoản đầu tư vàng ở mức giá đỉnh có thể giảm giá trị khoảng 288 triệu đồng.

Vốn ban đầu Lãi tiết kiệm 8 tháng (7–8%/năm) Lỗ nếu mua vàng ở đỉnh 191 triệu đồng 8,9–10,2 triệu 55 triệu 955 triệu đồng 44,6–50,9 triệu 275 triệu 1 tỷ đồng 46,7–53,3 triệu Khoảng 288 triệu

Dù vậy, khoản lỗ nói trên mới là mức tính toán theo giá thị trường. Với những người chưa bán vàng, đây vẫn là khoản lỗ tạm tính, chưa phải khoản lỗ đã hiện thực hóa.

Vì sao giá vàng giảm 27% nhưng người mua lỗ gần 29%?

Sự khác biệt đến từ chênh lệch giá mua vào và bán ra. Khi mua vàng, người dân phải trả theo giá bán ra của doanh nghiệp. Ngược lại, khi bán vàng, doanh nghiệp thu mua theo giá mua vào, thường thấp hơn giá bán ra.

Hiện tại, với mức niêm yết 136–139 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Điều này có nghĩa người mua vàng ở mức 139 triệu đồng/lượng, nếu bán lại ngay theo cùng bảng giá, sẽ chịu khoản lỗ 3 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 2,2%, ngay cả khi giá niêm yết chưa thay đổi.

Với những người mua vàng ở vùng đỉnh, khoản lỗ không chỉ đến từ sự sụt giảm của giá thị trường mà còn chịu tác động của chênh lệch mua – bán. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với những người mua vàng với mục tiêu đầu tư ngắn hạn, bởi giá vàng phải tăng đủ lớn để bù đắp chênh lệch giao dịch trước khi nhà đầu tư có lợi nhuận.

Thu Thuỷ



