Việc giá vàng tăng mạnh từ 1.800 đô la lên 4.190 đô la một troy ounce trong hai năm qua đã tác động tích cực đến việc định giá dự trữ của Nga.

Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, giá trị vàng thỏi trong kho dự trữ ước tính đạt 282,1 tỷ đô la, so với 140,5 tỷ đô la hai năm trước đó.

Các nhà kinh tế giải thích rằng vàng theo truyền thống là một phương tiện lưu trữ giá trị, do đó mức tăng đáng kể như vậy được giải thích bởi sự bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Kể từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng gần 50%, một phần là do việc ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống tại Hoa Kỳ.

"Nguyên nhân chính cho sự tăng trưởng chóng mặt trong những tuần gần đây là lòng tham tập thể của các nhà đầu tư. Khi mọi người thấy một tài sản tăng trưởng không ngừng trong một năm, họ nghĩ rằng điều này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài", Nhà kinh tế học người Nga Pavel Pryanikov giải thích.

Ông Pryanikov nói thêm rằng các nhà đầu tư không chỉ bị thu hút bởi vàng mà còn bởi các kim loại khác, trong khi tiền điện tử là một tài sản ít rõ ràng hơn đối với họ, vì nó nằm trong "vùng xám".

Đầu tư vào vàng đang khiến kho dự trữ của Nga gia tăng giá trị đáng kể.

Cần nhắc lại, vào mùa xuân năm nay, giới truyền thông đã biết rằng Nga đang nhanh chóng tăng dự trữ vàng. Ví dụ vào tháng 4 năm 2025, họ đã mua tổng cộng 2.000 kg vàng tinh luyện dưới dạng thỏi tiêu chuẩn. Theo các nhà phân tích, đây là đợt mua vàng dự trữ lớn nhất trong 14 tháng.

Theo số liệu mới nhất, giá vàng đã đạt đỉnh 4.380 USD/oz trước khi giảm nhẹ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thống kê 4.190 USD/oz kể trên, tức là giá trị tài sản dự trữ của Nga còn tăng cao nữa.