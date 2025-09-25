Gia thế khủng của tổng tài đang bị khán giả đòi "xoá sổ"

Không ai khác, người đang được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất với danh xưng “tổng tài xấu nhất Vbiz” là Denis Đặng (Đặng Đứng Hiếu, SN 1993).

Sở dĩ netizen gọi anh với cái tên này là bởi Denis Đặng đảm nhận nhân vật Trường trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang phát sóng khung giờ vàng VTV. Theo kịch bản, Trường là chủ của một du thuyền, một “tổng tài” chính hiệu với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, giàu có. Tuy nhiên với diễn xuất và tạo hình của Denis Đặng, công chúng chỉ biết cảm thán: “Ngại hết cả tổng tài”.

Denis Đặng vào vai "tổng tài" Trường trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Nhiều người cho rằng, Denis Đặng dù chưa cần thoại, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã muốn “xoá sổ” nhân vật này. Anh được cho là không có phong thái của một tổng tài đời thực, từ gương mặt đến diễn xuất đều còn khá “non”. Đặc biệt ở những cảnh quay cận, Denis Đặng cũng bị nhận xét là khá “đơ” và không hề điển trai.

Còn đến khi “tổng tài” mở lời thì netizen than thở: “Cờ ring, cờ ring quá”, “Tại sao lại chọn Denis Đặng cho vai này nhỉ”, “Trời ơi sao nhạt nhẽo vậy, nghe muốn ngại dùm luôn”, “Bình thường cũng không tới nỗi nào mà sao vào phim kỳ kỳ vậy Denis Đặng ơi”,...

Sự xuất hiện của Denis Đặng bị dân tình chê tơi tả

Đúng thật, nếu “soi” profile ngoài đời thì Denis Đặng có thể không được xếp vào hạng mục “tổng tài” nhưng cũng khiến dân tình “đủ wao”. Nếu trên phim là chủ du thuyền thì Denis Đặng ngoài đời cũng sở hữu cả tá thành tích “khủng” để flex.

Cách đây nhiều năm, Denis Đặng đã được ví như "phù thủy hình ảnh" trong cộng đồng mạng nhờ những bức hình độc, lạ, theo phong cách manipulation. Anh tốt nghiệp trường đại học danh giá hàng đầu miền Bắc - trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc ngành Tài chính ngân hàng. Ngoài ra, anh còn nhận được tấm bằng Thạc sĩ từ trường đại học của Pháp.

Tên tuổi của Denis Đặng viral hơn khi kết hợp cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sản xuất hàng loạt các MV nổi tiếng. Kế tiếp, anh trở thành giám đốc sáng tạo, góp phần tạo ra loạt MV đình đám của nhiều sao Việt như Ghen (Erik - Min), Mời Anh Vào Team Em (Chi Pu), Chị Ngả Em Nâng (Bích Phương),...Tuy gây nhiều tranh cãi nhưng các MV này đều đạt view khủng, giúp loạt nghệ sĩ thăng hạng nhanh chóng.

Về gia thế của mình, Denis Đặng xuất thân từ một gia đình bình thường, bản thân anh luôn ưu tiên việc trở thành 1 đứa con ngoan. Từ nhỏ, anh đã muốn học hành trọn vẹn, thi vào trường đại học với những số điểm đủ để bố mẹ có thể đi khoe với hàng xóm. Ngay cả khi đã tìm ra việc mình thích làm thì Denis Đặng vẫn hoàn thành việc học, tốt nghiệp đại học thậm chí còn đi làm ngành kiểm toán 1 năm mới rẽ hướng.

Cho đến hiện tại, dù hoạt động lâu năm, Denis Đặng vẫn khá kín tiếng cả về cuộc sống lẫn chuyện tình cảm. Có không ít lời đồn cho rằng chi phí trả cho Denis Đặng để làm giám đốc sáng tạo là rất “kinh khủng”, thậm chí phải cả một gia tài. Tuy nhiên, anh cũng từng chia sẻ rằng có nhiều dự án anh nhận làm miễn phí và suốt nhiều năm không tăng giá cát-xê.

Trên trang cá nhân của mình, Denis Đặng thường đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc của mình. Ngoài ra, thời gian rảnh, anh lựa chọn đi tập gym, ăn uống, tụ tập cùng bạn bè,... Nhiều người nhận xét, Denis Đặng như một phiên bản khác trên TikTok bởi anh cũng thường quay clip đu trend, thể hiện tích cách vui vẻ, hài hước.