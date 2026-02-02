Gia Lai gọi vốn cho 12 dự án năng lượng tái tạo

Ngày 1/2, Sở Tài chính Gia Lai cho biết đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Theo Sở Tài chính Gia Lai, mục tiêu đầu tư nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Bên cạnh đó, đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án. Đồng thời, tăng giá trị sản xuất công nghiệp góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các dự án gồm: Nhà máy điện gió Ia Ko 1; nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4; nhà máy điện gió Bờ Ngoong; nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ.

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3; nhà máy điện gió Ia Ko 2; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1; nhà máy điện gió An Thành Gia Lai; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2; nhà máy điện gió Xã Trang và nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa.

Sơ bộ tổng mức đầu tư 12 dự án năng lượng tái tạo ước khoảng hơn 21.000 tỷ đồng với tổng công suất lắp đặt khoảng 700 MW.