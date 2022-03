Giá khí đốt phá mọi kỷ lục: Quốc gia trọng yếu của EU 'cứu Nga' cũng là tự cứu mình!

Nguồn cung khí đốt ở Đức

Đối với nước Đức, khí đốt đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một lượng năng lượng lớn phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của con người từ nay cho đến một vài thập kỷ tới. Trước đây, phần lớn khí đốt được sử dụng để tạo ra năng lượng chạy các thiết bị sưởi, do Đức là nước có khí hậu lạnh và số giờ nắng khiêm tốn. Song, đến thời điểm hiện tại, người dân Đức đã sử dụng khí đốt cho nhiều mục đích khác nhau, như trong sản xuất công nghiệp, sản xuất điện.

Khí đốt được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: Daily Sabah.

Theo công bố của Ủy ban Năng lượng Liên minh Châu Âu, khí đốt tạo ra một nguồn năng lượng lớn nhưng lại sản sinh ra ít khí CO 2 hơn so với các nhiên liệu hóa thạch khác, nên khí đốt được sử dụng rộng rãi tại Liên minh Châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng.

Thống kê của Liên bang các Bộ về Hoạt động Kinh tế và Ứng phó Khí hậu (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) đã chỉ ra rằng các thị trường tiêu thụ khí đốt lớn nhất trong Liên minh Châu Âu (trước Brexit) là Đức, Anh và Ý.

Đức là một trong những quốc gia tiêu thụ nhiều khí đốt nhất Liên minh Châu Âu. Ảnh: Journeyz.

Tính riêng trong năm 2021, Đức đã nhập khẩu 142 tỷ mét khối khí đốt tương đương 38% công suất khí đốt mà Nga cung cấp cho Châu Âu. Trong tương lai, Đức được đánh giá sẽ tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt và các nguồn nhập khẩu khí đốt.

"Dòng chảy phương Bắc 1" và "Dòng chảy phương Bắc 2" là hai đường ống dẫn khí lớn, nối thẳng từ Nga sang Đức. Công trình "Dòng chảy phương Bắc 1" có công suất hàng năm khoảng 55 tỷ Nm3, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu năng lượng cho toàn bộ Liên minh Châu Âu trong năm 2021. Dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" đang bị tạm dừng kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine mặc dù đã hoàn tất xây dựng từ 2021.

m3 là đơn vị dùng để đo thể tích chất khí hoặc chất lỏng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường; Nm3 dùng để đo lưu lượng khí nén ở một áp suất nhất định. Vì khí đốt sẽ được nén lại ở một mức áp suất trước khi được vận chuyển thông qua Nord Stream 1 nên sử dụng đơn vị Nm3.

Đức có còn “ấm”?

Nga cho biết nước này có thể tạm dừng việc cung cấp khí đốt cho Đức thông qua đường ống ‘Dòng chảy phương Bắc 1’ nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt ngày càng cứng rắn của Phương Tây. Điều này đã khiến giá khí đốt của Châu Âu tăng vọt và đặt ra câu hỏi liệu nền kinh tế lớn nhất Châu Âu này có thể “giữ ấm” mình hay không.

Mùa đông ở Đức sẽ trở nên lạnh lẽo theo đúng nghĩa đen nếu không có nhiên liệu sưởi ấm.

Theo Hiệp hội các Nhà điều hành Hệ thống khí đốt INES của Đức, dung lượng lưu trữ của Đức chỉ ở mức 35% trong tháng 2 - một mức được đánh giá là thấp kỷ lục. Song, lượng khí đốt này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sưởi ấm của 41,5 triệu hộ gia đình.



Tuy nhiên, nếu Đức không nhanh chóng tìm ra giải pháp, mùa đông tiếp theo sẽ là lúc họ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ “đòn đánh” này của Nga. Nếu như Nga khóa van ống dẫn khí vào thời điểm hiện tại, Đức sẽ không kịp lấp đầy kho dự trữ của mình để chuẩn bị cho mùa đông tiếp theo. Do đó, nước này sẽ không có năng lượng để sưởi ấm và thậm chí là không đủ để sản xuất điện.

Kinh tế các hộ gia đình và kinh tế doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Ảnh: VietnamPlus.

Theo kế hoạch khẩn cấp ba bước được áp dụng trên toàn lãnh thổ Liên minh Châu Âu, các cơ quan chính phủ Đức sẽ ưu tiên nguồn năng lượng “hạn hẹp” này cho các hộ gia đình và các cơ sở quan trọng như bệnh viện. Một số nhà sản xuất sử dụng khí đốt làm năng lượng có thể buộc phải đóng cửa do thiếu hụt nguồn cung năng lượng.

Nền kinh tế chung của Đức cũng sẽ phải chịu một tác động lớn do ảnh hưởng của việc tăng giá năng lượng, tạo áp lực lên tài chính các hộ gia đình và các công ty vốn đã gặp nhiều khó khăn trong đại dịch.

Hiệp hội Cấp thoát nước và Năng lượng Đức (BDEW - The German Association of Energy and Water Industries) cho biết rằng các nhà sản xuất ở đây đã phải chịu giá điện tăng cao hơn 25% so với mức trung bình tháng của năm ngoái.

Tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế đang là vấn đề khiến các nhà chức trách Đức đau đầu. Ảnh: vov.vn

Đứng trước biến động như vậy, các hiệp hội doanh nghiệp Đức đã cảnh báo EU không nên kéo dài các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực năng lượng của Nga.



Hôm thứ hai vừa rồi, thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố giữ vững lập trường phản đối các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực năng lượng của Nga, vì EU không có lựa chọn nào khác “có thể đáp ứng được nhu cầu và cuộc sống của công dân Đức”.

Thủ tuớng Đức Olaf Scholz giữ vững lập trường phản đối các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực năng lượng của Nga do lo ngại vấn đề mất an ninh năng lượng.

Tự tìm cách cứu mình

Chính phủ Đức đã công bố một số biện pháp để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình và giảm sử dụng với nguồn năng lượng từ Nga.

Đức đặt mục tiêu trong vòng 2 năm tới sẽ sở hữu kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên và đã ủy quyền cho một công ty thương mại khí đốt tiến hành đặt mua một lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng trị giá 1,5 tỷ euro.

Ngoài ra, Đức cũng đang cố gắng kéo dài tuổi thọ của các nhà máy nhiệt điện chạy than để bù lấp lỗ hổng thiếu hụt điện năng từ nguồn khí đốt. Đây được coi là biện pháp để đáp ứng được nhu cầu sưởi ấm của người dân trong mùa đông này.

Nhà máy điện than tại Niederaussem, miền tây nước Đức.

Trái với Pháp, Đức đã bác bỏ ý tưởng mở rộng phạm vi và nâng công suất hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân bởi lo ngại các vấn đề về môi trường cũng như an toàn hạt nhân.

