Gia đình nghệ sĩ Thương Tín cảnh báo

Tối 12/12, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ một số thông tin xoay quanh lễ tang nghệ sĩ Thương Tín. Nam nhạc sĩ cho biết anh được gia đình Thương Tín đại diện phát ngôn và đưa tin về sự ra đi của đàn anh.

Theo Tô Hiếu, anh nhận tin buồn từ gia đình nghệ sĩ Thương Tín vào 19h ngày 8/12. Sau đó, anh cùng Thanh Tùng - con trai Thương Tín - lập tức từ TPHCM về Phan Rang (Khánh Hòa) lúc 4h ngày 9/12.

“Thương Tín mất lúc 18h50 ngày 8/12, đến rạng sáng ngày 9/12 vẫn không nhắm mắt, mặc dù gia đình và con trai Thương Tín vuốt mắt. Em trai Thương Tín qua nhà Kim Chi - vợ Thương Tín - cách đó vài km để đón bé Thanh Thảo qua vuốt mắt cho bố, nhưng Thương Tín vẫn không nhắm mắt, cho đến khi cả nhà cùng vào vuốt mắt”, Tô Hiếu cho hay.

Lễ tang nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức tại quê nhà Phan Rang.

Trong lễ tang, gia đình mong muốn Thương Tín được an nghỉ trong sự trang nghiêm nên không cho phép chụp hình, quay video, livestream…

Lễ di quan nghệ sĩ Thương Tín diễn ra chiều 10/12 tại nghĩa trang gia đình ở Hoà Thuỷ. Chiều cùng ngày, gia đình tiến hành xây mộ cho nam nghệ sĩ. Phía gia đình Thương Tín khẳng định không kêu gọi quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, người thân cảnh báo tình trạng lừa đảo, mong khán giả cảnh giác.

“Tô Hiếu và gia đình không kêu gọi đóng góp, tiền bạc, vật chất, kể cả hỗ trợ tiền xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín, mọi hành vi kêu gọi là lừa đảo. Mọi người cần thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng, để kịp thời điều tra và xử lý theo pháp luật”, nhạc sĩ Tô Hiếu nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong , nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh lên tiếng cảnh báo khi mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch, kêu gọi quyên góp xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín. Tô Hiếu nói gia đình nghệ sĩ Thương Tín sống kín tiếng, ngại ồn ào nên anh đại diện phát ngôn. Anh từ chối bình luận về việc đám tang nghệ sĩ Thương Tín vắng bóng đồng nghiệp, ít người tới đưa tiễn.

“Hiện tại, gia đình đã lo chu toàn đám tang, xây mộ cho anh Thương Tín. Điều người thân của anh Thương Tín mong muốn là sự bình yên. Đó cũng là lý do gia đình không cho phép việc quay phim, chụp ảnh, livestream… ở đám tang. Họ muốn anh Tín ra đi trong sự trang nghiêm. Hy vọng khán giả tôn trọng, không phát tán những thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới người thân của anh Thương Tín”, Tô Hiếu nói.