Gia đình bé V.A "chốt" mời 6 luật sư nổi danh hỗ trợ vụ án, chi phí phải bỏ ra gây bất ngờ

Mới đây, gia đình em bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong đã chính thức thông báo danh sách 6 luật sư sẽ hỗ trợ cho gia đình. Người nhà gửi lời tri ân đến những người đã động viên, dành tình cảm cho bé V.A, lên tiếng đòi công lý cho em bé vắn số.

Nhà ngoại bé V.A cũng cảm ơn sự hỗ trợ miễn phí của các luật sư, giai đoạn đầu là luật sư Lê Ngọc Luân và các Cộng sự thuộc công ty Luật Goldkey, các luật sư thuộc các đoàn luật sư trên khắp đất nước.

Cho đến thời điểm này, gia đình đã "chốt danh sách" 6 luật sư đang trực tiếp tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình là:



1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 Luật sư thuộc Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - những người đã tham gia từ đầu, bảo vệ quyền và lợi ích cho bé V.A ngay từ khi gia đình có đơn tố cáo lên cơ quan công an.

2. Luật sư Phạm Công Hùng và các cộng sự tham gia hỗ trợ.

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm và các cộng sự thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Gia đình cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng vụ án sẽ được xét xử công tâm, đúng người đúng tội.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Điều đặc biệt là, các luật sư đã nhận bảo vệ lợi ích pháp lý cho bé V.A hoàn toàn miễn phí. Trước đó, một số người ngỏ lời đồng hành cùng gia đình, tuyên bố sẽ hỗ trợ chi phí để theo đuổi vụ án, nhưng gia đình chỉ nhận tình cảm mà không nhận tiền của ai.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là người hết sức tâm huyết với vụ án này. Ngày 27/12, ngay khi được gia đình bé V.A tin tưởng mời làm luật sự bảo vệ quyền lợi cho bé và gia đình, bà đã làm thủ tục gửi cho cơ quan chức năng.



Sau khi tiếp nhận vụ án và tìm hiểu đầy đủ thông tin từ nhiều phía, luật sư Ngọc Nữ đã nhận định người bố cũng có dấu hiệu phạm tội, không thể để lọt được nên đã lập tức kiến nghị bắt và khởi tố anh ta. (Lúc này, Nguyễn Kim Trung Thái đang được tại ngoại.)

Luật sư Ngọc Nữ cũng là người kiến nghị thay đổi tội danh của "dì ghẻ" từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" và làm rõ hành vi "đồng phạm", "che dấu tội phạm" hay "chủ mưu" của Nguyễn Kim Trung Thái đối với cái chết của bé gái 8 tuổi.

Bà miệt mài rà soát từng tình tiết nhỏ nhất trong hồ sơ vụ án, giám định pháp y... để thu thập bằng chứng. Luật sư Ngọc Nữ tiết lộ với báo chí, bản thân bà và người phụ hồi camera bị xóa xem lại mà cũng phải khóc. "Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều.".

Trong sáng 15/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh "hội quân" cùng các luật sư khác được thân chủ tin tưởng. Anh khẳng định: "Không một ai có thể dung túng, bao che và có thể biện minh được cho tội ác sát hại trẻ em dã man, tàn bạo trong Nhà nước pháp quyền. Linh hồn con sẽ được siêu thoát và mọi người sẽ luôn đồng hành đòi công lý, công bằng cho con.".



Luật sư Phạm Công Hùng lại có thế mạnh về tranh biện và tố tụng. Ông vẫn là "nhân tố bí ẩn", ít xuất hiện trên truyền thông nhưng chắc chắn với kinh nghiệm của mình, luật sư Phạm Công Hùng cùng các luật sư nhận hỗ trợ pháp lý cho bé V.A sẽ dốc sức làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội "Giết người"; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".