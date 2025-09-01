Gia đình bầu Đoan cam kết duy trì hoạt động của đội Thanh Hóa

Ông Cao Hoàng Đức (áo đen) trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa

Sáng 1-9, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn Cao Hoàng Đức của đội Thanh Hóa đã có cuộc gặp gỡ với Ban Chấp hành Hội cổ động viên Bóng đá Thanh Hóa. Sau khi thẳng thắn chia sẻ những vấn đề khó khăn mà gia đình đang đối diện, ông Đức khẳng định với các cổ động viên sẽ tiếp tục duy trì đầy đủ hoạt động tập luyện, thi đấu từ tuyến trẻ đến đội chuyên nghiệp, đảm bảo vận hành ổn định và tuân thủ theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Thông điệp cam kết từ Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn Cao Hoàng Đức không chỉ trấn an người hâm mộ xứ Thanh, mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo trong việc duy trì truyền thống của CLB.

Trước đó, vào hôm 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan (tức bầu Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch đội Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn Cao Hoàng Đức, con trai của bầu Đoan, giờ sẽ là lãnh đạo cao nhất vận hành hoạt động của đội Thanh Hóa cùng các tuyến trẻ.

Đội Thanh Hóa đang khởi đầu khó khăn tại V-League 2025-2026

Chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tiếp nhận thông tin và đề xuất từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh vào hôm 29-8 đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác điều hành tại đội bóng đá chuyên nghiệp của địa phương. Theo phân công của đồng chí Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, ban lãnh đạo Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (đơn vị chủ quản của đội Thanh Hóa) để đảm bảo hoạt động của đội bóng đá chuyên nghiệp diễn ra bình thường.

Mục tiêu là giữ cho mọi cấp độ đội bóng từ tuyến trẻ đến chuyên nghiệp tiếp tục duy trì tập luyện và thi đấu hiệu quả, theo đúng quy định của Ban tổ chức các Giải bóng đá Chuyên nghiệp quốc gia mùa 2025-2026.

Năm 2020, đội Thanh Hóa đã được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa theo nghị quyết của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, do bầu Đoan giữ vai trò Chủ tịch. Trong gần 5 năm gắn bó với gia đình của bầu Đoan, đội bóng xứ Thanh đã gặt hái được nhiều thành công nhất trong lịch sử, bao gồm 2 Cúp quốc gia (2023, 2023-2024) và 1 Siêu cúp quốc gia (2023).

Tuy nhiên, sau 3 trận đầu tiên tại V-League 2025-2026, đội Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn khi đứng cuối bảng với 1 điểm. Giải đấu hiện tạm nghỉ để nhường lịch cho các đội tuyển Việt Nam tập trung trong dịp FIFA Days tháng 9. Quãng nghỉ tới đây được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò HLV Choi Won-kwon xốc lại tinh thần, cố gắng cải thiện vấn đề chuyên môn, để trở lại mạnh mẽ khi giải đấu tiếp diễn.