Giá điện giảm về 0 sẽ phổ biến ở châu Âu

Theo BloombergNEF, ngày 1-5, gần 99% nhu cầu điện tại Đức được cung cấp bởi năng lượng xanh trong bối cảnh diễn ra đợt nắng nóng đầu tiên khiến sản lượng điện mặt trời tăng đột biến. Kết quả là một số thời điểm trong ngày đã có giá điện âm, mang lại lợi ích cho hàng triệu hộ gia đình và nhà máy mua điện theo giờ. Mặc dù không phải là chưa từng có tiền lệ nhưng điều này khá bất thường, là dấu hiệu cho thấy thị trường điện của Đức đang thay đổi.

Một trang trại điện gió ở miền Bắc nước Đức. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Châu Âu đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng xanh. Riêng Đức dự kiến lắp đặt thêm 17 gigawatt điện mặt trời trong năm nay - mức cao kỷ lục - và sẽ tiếp tục phá kỷ lục đến năm 2030. Điện tái tạo đang dần thay thế điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, dù vẫn cần điện truyền thống để làm nguồn dự phòng vào mùa đông và ổn định mạng lưới bởi năng lượng tái tạo không ổn định.

Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay đạt đỉnh vào tuần trước ở Anh, Pháp và Đức. Nhiệt độ có lúc lên tới 27 độ C ở Paris - Pháp và Berlin - Đức, 25 độ C ở London - Anh. Nhiệt độ trung bình ở nhiều khu vực cao hơn mức bình thường 5 - 6 độ C.

Nhà khí tượng học Daniel Gardner-Declaudure tại cơ quan dự báo thời tiết MetDesk (Anh) cho biết áp suất cao góp phần thúc đẩy tăng ánh nắng và sản lượng điện mặt trời. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này dự kiến không kéo dài.