Giả cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự đọc lệnh bắt người: Đối tượng Trần Văn Sơn từng có tiền án về tội lừa đảo

Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) đang bị công an tạm giữ để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Hai đối tượng này đã giả danh cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, đọc lệnh bắt đối với bà L.H.T. (SN 1966, ngụ phường 7, quận 11, TP.HCM) ngày 28/8.

Theo báo Thanh niên, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) nói, Bộ Công an đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an TP.HCM về vụ việc 2 người đàn ông giả danh cán bộ công an đến nhà dân đòi khám xét và bắt tạm giam.

"Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nhưng cũng có thể nói rất hy hữu và điều đáng hoan nghênh là tinh thần cảnh giác của người dân cũng như sự phản ứng của lực lượng công an phường đã rất nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn", Thanh niên dẫn lời tướng Xô.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy trang phục, quân hàm quân hiệu, thậm chí biển số xe màu xanh mà các đối tượng sử dụng, đều là giả và được đặt mua trên mạng.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, đối với trang phục lực lượng công an, quân đội, thì chỉ cơ quan có thẩm quyền được phép sản xuất, cấp phát. Mọi hành vi sản xuất, mua bán trái phép quân trang, quân dụng đều được xem là mua bán hàng cấm.

Sơn (trái) và Thái tại cơ quan công an. Ảnh: báo Tin Tức

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ online, tại cơ quan công an, hai đối tượng Trần Văn Sơn và Trần Hồng Thái thừa nhận giả công an vào nhà bà T. để đọc lệnh bắt đối với bà này, nhằm đánh vào tâm lý những người có nhiều tiền để tống tiền. Bọn chúng khai đồ công an, bảng tên, súng được đặt mua trên mạng, thuê ô tô và mua biển số màu xanh 80B giả trên mạng.

Tuổi trẻ cho biết, Công an quận 11 thông tin, công an "dỏm" Trần Văn Sơn từng có tiền án về tội lừa đảo.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định trên báo Kiến Thức, để có căn cứ xử lý các đối tượng về các tội danh tương ứng, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và trưng cầu giám định quân phục, giấy tờ, tài liệu, khẩu súng các đối tượng sử dụng.

Kết quả giám định xác định quân phục các đối tượng mặc được làm giả và mạo danh mình có cấp bậc, chức vụ để thực hiện hành vi trái pháp luật, thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự.

Các giấy tờ, tài liệu được xác định làm giả thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sự Thơm, đối với khẩu súng mà đối tượng sử dụng, nếu kết quả giám định thuộc vũ khí quân dụng hoặc có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Với động cơ, mục đích yêu cầu người phụ nữ phải đưa cho chúng 100-200 triệu đồng thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bà T. kể trên Người lao động, gia đình bà kinh doanh đá hoa cương ở địa phương.

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28/8, khi bà vừa đi từ thiện ở Cần Thơ về thì 2 người đàn ông mặc sắc phục công an tới. Bà hỏi "các anh đến nhà tôi có chuyện gì không?", hai đối tượng kéo cửa xông vào, tự xưng là cán bộ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đến để đọc lệnh bắt bà T. và khám xét nhà.

Lúc đó đang mặc áo ngủ, bà T. yêu cầu được thay đồ nhưng 2 cảnh sát "dỏm" không đồng ý khiến bà phải la lên: "Tôi ở nhà một mình. Các anh định ăn hiếp tôi hả?".

Bà đi xuống dưới, cảnh sát "dỏm" đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà vì bà T. đánh bạc và cho vay nặng lãi. Biết mình không liên quan gì đến hành vi trên, bà T. tìm cách gọi điện cho người em họ đến giúp đỡ. Sau đó, người dân phát hiện sự việc liền gọi điện cấp báo Công an phường 7, quận 11. Bà T. chỉ biết mình bị lừa khi công an phường mời 2 đối tượng này về trụ sở làm việc.

Một số giấy tờ và phương tiện tang vật công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: VOV

(Tổng hợp)