Giá bạc "bay phấp phới" sau khi Mỹ đưa Bạc vào danh sách khoáng sản chiến lược

Ngày 7/11/2025 vừa qua đã đi vào lịch sử của thị trường bạc. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ và Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã chính thức công bố danh sách: “Khoáng sản chiến lược” năm 2025. Và bạc đã trở thành khoáng sản kim loại chiến lược quan trọng của nước Mỹ. Đây không chỉ là một tín hiệu tích cực mang tính ngắn hạn mà nó còn xác nhận một vị thế hoàn toàn mới cho bạc. Kim loại này đã đi từ kim loại quý trở thành “xương sống” cho nền kinh tế, công nghiệp và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Tác động dài hạn của việc bạc được đưa vào danh sách “Khoáng sản chiến lược”

Trong lịch sử của loài người, bạc luôn được nhắc đến với vai trò: Kim loại quý hoặc/và kim loại công nghiệp. Tuy nhiên, quyết định này của chính phủ Hoa Kỳ đã thay đổi tất cả.

Việc một nguồn nguyên liệu được liệt kê vào danh sách “chiến lược/thiết yếu”, có nghĩa là Mỹ thừa nhận nguy cơ phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu quốc tế và điều này có thể trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia. Đồng thời đây sẽ trở thành căn cứ pháp lý để giúp Chính phủ Mỹ áp dụng những biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trong nước như trợ cấp chính phủ, thu mua bạc vào kho dự trữ quốc gia hoặc các biện pháp mang tính pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ nguồn cung trong nước.

Và thực tế đã chứng minh, nước Mỹ phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu bạc từ Mexico, Peru hay thậm chí là từ Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Vào năm 2023, tỷ lệ phụ thuộc nhập khẩu ròng (net import reliance) của Hoa Kỳ đối với bạc được ước tính là 69%. Con số này có nghĩa là hơn hai phần ba lượng bạc tiêu thụ tại Mỹ được đáp ứng bởi các nguồn nước ngoài.

Với đặc tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất trong nhóm kim loại, là một kim loại không thể thay thế đối với ngành năng lượng xanh và sắp tới là công nghệ trí tuệ nhân tạo, bạc đang tự đưa mình trở thành một kim loại đặc biệt quan trọng trong tương lai bởi chính nội tại của nó. Đồng thời, tính “quý” của bạc ngày càng được thể hiện trong những năm qua. Thị trường bạc đã chứng kiến 5 năm thâm hụt nguồn cung liên tiếp và từ năm 2021 đến hết năm 2024, mức thâm hụt lũy kế đã lên đến gần 21 nghìn tấn, tương đương mức sản xuất bạc toàn cầu trong 10 tháng. Và theo Viện bạc (Silver Institute) dự báo, năm 2025 thị trường bạc tiếp tục đối mặt với mức thâm hụt hơn 3600 tấn.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, với việc thanh khoản đồng USD thiếu hụt do chính phủ Mỹ đóng cửa và dừng chi tiêu, đồng thời lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã làm tăng chi phí nắm giữ kim loại quý. Điều này thúc đẩy đà bán chốt lời trên thị trường

Sau đà chốt lời và suy yếu vừa qua, giá bạc đã có đầu tháng 11 phục hồi mạnh mẽ, quay trở lại xu hướng tăng trước đó. Tính đến ngày 13/11, giá bạc đã phục hồi 14% từ mức đáy và giữ được mức hiệu suất đầu tư hơn 84% trong năm 2025. Hiệu suất này vượt qua hầu hết các loại tài sản khác trong năm nay.

Dự báo giá bạc

Mặc dù chứng kiến đà tăng mạnh mẽ trong năm qua, các chuyên gia từ Citigroup, Saxo Bank và các tổ chức độc lập như Silver Institute đều đang phải điều chỉnh lại dự báo của họ sau tin tức ngày 7/11. Các tổ chức này đều đánh giá mục tiêu 60 USD/ounce cho giá bạc vào cuối năm nay là hoàn toàn khả thi nếu đà tăng hiện tại được duy trì. Đặc biệt, các tổ chức lớn đều nâng mức dự báo giá bạc trong năm 2026 và 2027 với triển vọng tích cực trong dài hạn khi mà nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu và lượng bạc trong các kho của LBMA đang có tín hiệu cạn kiệt.

Trong một phân tích mới đây của Ted J. Butler, chuyên gia phân tích dữ liệu độc lập, ông cho rằng tye lệ giá vàng chia giá bạc (gold-silver ratio - GSR) vẫn đang ở mức cao trong lịch sử.

Tỷ lệ vàng/bạc.

Ông lập luận rằng lệ tỷ lệ vàng-bạc trung bình là 68,83 kể từ năm 2000; 60,11 kể từ năm 1970; và 52,08 kể từ năm 1900. Với giá vàng quốc tế quanh mức 4.200 USD, điều đó tương đương với giá bạc xứng đáng nằm trong khoảng 60 USD - 80 USD.

Ông chia sẻ trong phân tích của mình rằng, vào tháng 3/2020, tỷ lệ vàng-bạc tăng vọt lên mức kỷ lục 124,04 sau đó giảm 54,5 điểm vào tháng 8/2020 về mức 69,5 điểm. Khiến cho giá bạc có một năm tăng trưởng vượt trội so với vàng. Điều này khiến cho ông tự tin nếu lịch sử lặp lại thì trong năm 2025, dự địa tăng trưởng của bạc vẫn còn rất lớn do tỷ lệ này trong năm nay có thể còn giảm hơn 30 điểm nữa.

Nghĩa là nếu giá vàng giữ vững ở mức 4200 USD thì giá bạc có thể đạt mức 77 USD trong năm nay. Và ông đặc biệt nhấn mạnh về mặt dài hạn nếu tỷ lệ vàng-bạc này về mức 20 đến 30 như trong lịch sử thì giá bạc có thể đạt mức 205 USD, mức tăng hơn 300% từ giá hiện tại.

Mặc dù tiềm năng tăng trưởng của bạc là vô cùng lớn nhưng nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý khi tham gia đầu tư tài sản này. Với việc biên độ biến động lớn cùng với tốc độ biến động cao, đây có lẽ không phải tài sản phù hợp với đại đa số nhà đầu tư tại Việt Nam. Các chuyên gia trong nước cũng đưa ra cảnh báo với nhà đầu tư trong nước không “Fomo”, không vay mượn, không “all-in” vào bất kỳ khoản đầu tư nào nhằm quản lý vốn và quản lý rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư của mình. Và trước khi xuống tiền, nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ sản phẩm mà mình đầu tư.

