Gặp nụ cười xinh xắn "vạn người mê" của em bé ven đường, thanh niên suýt khóc khi nhìn xuống chân em

Nụ cười có lẽ là "chất keo" kỳ diệu kết nối mọi trái tim. Nó là một ngôn ngữ đặc biệt, khiến người ta có thể hiểu nhau mà không cần nói ra. Thế nên, đang đi trên đường vô tình gặp một em bé đang cười toe toét, một thanh niên đã bị thu hút ngay lập tức.

Em bé có nụ cười đẹp tuyệt, vô cùng hớn hở khi được quay phim. Thanh niên tiết lộ, em bé đang đợi mẹ đi làm về. Mẹ đi làm đồng để em tự chơi một mình. Em chắc khoảng vài tháng tuổi, đội một chiếc mũ hoa, nước da bánh mật khỏe khoắn trông đáng yêu vô cùng.

Nụ cười "tan chảy" của em bé.

Tuy nhiên, điều khiến người này ngạc nhiên nhất là cách mẹ em bé "nhốt" con lại. Em bé đáng yêu được mẹ để trong một chiếc túi nylon, treo lủng lẳng trên một mấu cây ven đường. Ban đầu, cô bé ngồi khá im, tay chân khoanh lại trong túi. Được ít lâu, em tò mò vươn tay ra, vẫy lia lịa, thậm chí còn ra hiệu đòi người lạ bế, thò tay nghịch mấy cọng cỏ ven đường.

Dù người mẹ chọn cây "treo" con lên khá khéo léo, nhỡ sức nặng của em bé có làm nylon đứt thì bé có thể tiếp đất ngay, không sợ ngã đau. Nhưng hình ảnh em bé trong túi nylon cũng khiến nhiều người chạnh lòng thương.

Thương mẹ bé vất vả, vừa phải chăm con nhỏ vừa lao động kiếm tiền. Thương em bé còn nhỏ mà đã biết điều, hiểu chuyện, vẫn hồn nhiên cười và tự chơi đùa mà không khóc quấy.

Thấy có người chú ý, bé nhoài ra đòi bế.

Hình ảnh vừa đáng yêu vừa xót xa của cô bé, đồng thời cũng làm nhiều người suy nghĩ thêm về cách chúng ta sống trên đời. Chẳng phải cuộc đời buồn hay vui, đau khổ hay có những niềm an ủi nho nhỏ, than khóc vì cuộc đời hay đón nhận hoàn cảnh và tìm niềm vui trong nó... tất cả là do cách chúng ta lựa chọn hay sao?