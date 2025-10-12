HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Gần 500 phương tiện bị CSGT TP HCM phạt nguội trong ngày 11-10

Anh Vũ |

Trong ngày 11-10, CSGT TP HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.700 trường hợp vi phạm.

Ngày 12-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết vừa gửi thông báo phạt nguội cho gần 500 chủ phương tiện vi phạm luật giao thông.

img

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.

PC08 cho hay trong ngày đầu ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM (ngày 11-10), lực lượng CSGT TP HCM đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 1.700 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 570 trường hợp; lập biên bản đối với xe 3-4 bánh gần 120 trường hợp; gửi thông báo phạt nguội vi phạm qua hình ảnh gần 500 trường hợp cho chủ phương tiện và người vi phạm

Trước đó, ngày 11-10, PC08 đã tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hiện TP HCM có 31 camera AI tập trung ở 8 tuyến đường chính thuộc trung tâm và hơn 1.200 camera loại thông thường.

