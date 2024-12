Gần 25 năm không trả lại mặt bằng

Người dân ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục phản ánh về việc dãy ki-ốt số 24 đường An Dương Vương thuộc thửa đất số 236, tờ bản đồ số 13, phường An Cựu có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Đặc biệt, khu đất thuộc sở hữu nhà nước nhưng gần 25 năm qua một hộ dân vẫn chiếm hữu, xây ki-ốt cho thuê.