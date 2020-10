Gã trai đu dây đột nhập cửa hàng FPT Shop phá két sắt, lấy trộm 120 triệu đồng ở Sài Gòn

Tối 29/10, Công an phường Linh Xuân đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Công (32 tuổi) cùng tang vật cho Công an quận Thủ Đức, TPHCM để điều tra về hành vi "Trộm cắp tái sản".

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Công mang ba lô chứa kiềm, dao, xà beng…đột nhập vào cửa hàng FPT Shop trên đường Quốc Lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM qua trần nhà. Sau đó, Công đu dây xuống dưới và dùng xà beng phá két sắt lấy tài sản bên trong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Lúc này, thông qua camera, nhân viên FPT phát hiện sự việc nên báo cho nhân viên của cửa hàng này. Nhân viên của cửa hàng vội báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng Công an quận Thủ Đức có mặt bao vây cửa hàng ập vào bên trong. Vừa thấy công an, Công mang ba lô bỏ chạy thì bị lực lượng khống chế. Kiểm tra trong ba lô, công an thu giữ: 120 triệu đồng, dao, kiềm cùng nhiều tang vật khác.

Công cùng tang vật thu giữ.

Tại công an, Công thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do Công biết cửa hàng FPT Shop trên đường Quốc Lộ 1K mới mở bán nhiều sản phẩm mới và nhiều người mua nên chứa nhiều tiền trong két sắt. Từ đây, Công lên kế hoạch đột nhập để trộm cắp tài sản.

Được biết, Công mang tiền án "Trộm cắp tài sản". Công an tình nghi Công thực hiện nhiều vụ trộm khác nên đang điều tra mở rộng.